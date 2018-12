Precipita dalla parete di arrampicata artificiale | giovane in prognosi riservata

Precipita dalla scala a Magnano in Riviera : grave anziano di 70 anni : Infortunio domestico a Magnano in Riviera, verso le 11.20 di oggi, lunedì 19 novembre. Un uomo è caduto dalla scala su cui stava lavorando in giardino, in via Roma 70, da un'altezza di tre metri. L'...

Lo attendono per discutere la tesi - Patrick Precipita dalla finestra e muore a 23 anni : Il giovane studente universitario era atteso dai familiari per andare a discutere la tesi di Laurea ma è precipitato da una finestra dell'abitazione di famiglia ed è morto dopo un volo nel vuoto di diversi metri. Per il giovane inutili i successivi soccorsi medici allertati dagli stessi parenti. Sul caso indagano i carabinieri.Continua a leggere

I genitori lo attendono per andare a discutere la tesi - Patrick Precipita dalla finestra e muore a 23 anni : I genitori e gli amici lo apettavano di sotto, per andare insieme alla discussione della tesi di laurea, ma lui si lascia cadere dalla finestra e muore sul colpo. Tragedia a Calcinelli , nel Comune di ...

Donna Precipita dalla finestra a Genova : trovata decapitata - è giallo : Una Donna sui 35 anni è stata ritrovata decapitata stamani nella zona dei giardini di via Maritano, nel quartiere di Begato a Genova . Secondo i rilievi dei carabinieri si potrebbe trattare di un caso ...

Donna Precipita dalla finestra : trovata decapitata - è giallo : Una Donna sui 35 anni è stata ritrovata decapitata stamani nella zona dei giardini di via Maritano, nel quartiere di Begato a Genova . Secondo i rilievi dei carabinieri si potrebbe trattare di un caso ...

Si apparta in un cespuglio per fare pipì e Precipita in un burrone : l'allarme lanciato dalla moglie : Si è appartato in un cespuglio su un piazzale per fare pipì. Ma non si è accorto d trovarsi sull'orlo di un burrone. Così un 50enne di Lanuvio si è probabilmente sporto troppo, ed è precipitato per ...