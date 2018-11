Carlo Verdone presenta Acqua e Sapone su Paramount Channel: esclusiva introduzione per il film il 29 novembre

ilnotiziangolo

(Di mercoledì 28 novembre 2018), il canale di intrattenimento di Viacom International Media Networks Italia, visibile sul 27 del digitale terrestre e sul canale 27 di Tivusat, continua a festeggiare al meglio uno dei registi e attori più amati e apprezzati del cinema italiano:. Per celebrare insieme il suo 67esimo compleanno,ha scelto tre dei più celebri titoli della sua carriera nel ciclo Buon Compleanno!: Io, loro e Lara, Maledetto il giorno che t’ho incontrato eLA SPECIALEDEL FILM E LA TRAMA Domani, giovedì 29 novembre alle 21:10, l’ultimo appuntamento è con. La pellicola del 1983 è la storia di Sandy (Natasha Hovey), un’adolescente statunitense che lavora come baby-modella, appena giunta a Roma per alcuni servizi fotografici e sfilate. La ragazza è accompagnata dal patrigno e dalla madre, alla ...