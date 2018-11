Pericolo listeria | ritirata dal mercato coppa di maiale | l’avviso del Ministero della

caffeinamagazine

(Di sabato 24 novembre 2018) Altro insaccato ritirato dagli scaffali per rischio microbiologico dovuto a una possibile contaminazione da. Dopo il richiamo a scopo cautelativo del salame Ciauscolo di Visso, ilSalute ha infatti annunciato attraverso il proprio sito web il richiamo immediato di un altro alimento. Si tratta di un lotto didi testa difarcita prodotta a marchio “Gastronomia delle Marche” dalla ditta Antica Gastronomia S.r. l. nello stabilimento di Via Enrico Fermi a Mogliano, in provincia di Macerata (marchio di identificazione IT 1725L CE) in confezioni da 2,5 kg e 3,5 kg.Si tratta di un unico lotto di produzione denominato H0610 con scadenza fissata 45 giorni dalla data di produzione. Il ritiro dai negozi è stato disposto in via “cautelativa” dalla stessa azienda produttrice a seguito dei alcuni test che hanno riscontrato presenza del ...