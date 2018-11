Un medico tra gli orsi | un altro classico della tv potrebbe tornare con lo stesso cast

Morti sospette a Trieste - indagato medico del 118 : “Somministrava potenti sedativi” : Il medico avrebbe somministrato dei potenti sedativi ad alcuni anziani pazienti fino a causarne il decesso. Sarebbero quattro i casi di Morti sospette su cui sta indagando la Procura di Trieste e otto le falsificazioni di documentazione sanitaria accertati. Il medico è stato sospeso dal servizio.Continua a leggere

Rosa Diletta Rossi è Alba Guerrieri/ medico legale e figlia di Carlo : attrazione fatale con Malik? - Nero a met - IlSussidiario.net : Rosa Diletta Rossi è Alba Guerrieri, Medico legale e figlia di Carlo. Fidanzata con Riccardo e in procinto di andare a convivere... , Nero a metà,

Scontro tra il dem Corallo e Burioni sui social. Il medico : "Ho fatto bene a non candidarmi" : Caos sui social network sulle parole del trentenne candidato alla segreteria del Pd, Dario Corallo, contro il medico Roberto Burioni.Il pretesto è offerto dalle parole di Corallo, all'assemblea del Pd. Il giovane invitava il partito a essere più inclusivo. "Il 99 per cento delle persone semplicemente non può competere e noi abbiamo voluto raccontare l'un per cento. E a quel 99 per cento lo abbiamo umiliato, come un Burioni ...

Sanità - indagine : gli italiani si fidano del medico - record tra gli over 65 : La maggioranza degli italiani si fida del proprio medico, e, a godere della stima dei cittadini ci sono anche gli altri operatori del servizio sanitario nazionale, come gli infermieri: è quanto emerge dalla ricerca ‘Il medico pilastro del buon servizio sanitario‘, che è stata presentata oggi a Roma nel corso dell’iniziativa organizzata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri ( Fnomceo) “40 ...

Vicenza - medico ucciso da batterio killer : “Infezione contratta dopo intervento al cuore” : Un batterio killer sarebbe all'origine della morte, il 2 novembre scorso, per infezione di un medico di Vicenza, il sessantaseienne Paolo Demo. Nel 2016 si era sottoposto ad intervento al cuore e sarebbe stato infettato da un macchinario per la circolazione extracorporea in uso nelle sale operatorie di cardiochiurgia.Continua a leggere

Donna ricoverata tra le formiche : sospesi un medico e tre infermieri : Il caso nato dopo una denuncia del consigliere dei Verdi Borrelli. E' stata organizzata anche una raccolta fondi per...

Chiesa stracolma per l'addio a Giuseppe - il medico eroe travolto dal fango : Sono stati celebrati a Palermo i funerali di Giuseppe Liotta, disperso durante l'ondata di maltempo e ritrovato senza vita...

Faustino - medico (in pensione) ora volontario di strada : Si chiama Faustino, ma gli amici lo chiamano Fausto, ed è considerato il padre di tutti i medici di strada. Perché è proprio lì che sta, Faustino Boioli. O, meglio, è da lì che i suoi pazienti arrivano. Il poliambulatorio di Faustino si trova in via Padova, a Milano, cuore multietnico della città poco lontano dalla Stazione Centrale. Qui vivono moltissimi immigrati irregolari, ma anche italiani senza tetto, emarginati e persone (bambini ...

Giuseppe - il medico-eroe : travolto dal fango mentre andava dai bimbi in ospedale : Del pediatra 40enne, padre di due bambini, si erano perse le tracce sabato sera dopo il nubifragio a Corleone mentre si recava in ospedale per prendere servizio. La moglie e i parenti non si sono mai allontanati dal luogo della scomparsa

Maltempo - pediatra scomparso a Corleone : trovati altri indumenti del medico [FOTO] : 1/6 ...

Maltempo - pediatra scomparso a Corleone : trovati altri indumenti del medico [FOTO] : 1/6 ...

Maltempo - pediatra scomparso a Corleone : trovati altri indumenti del medico : Sono trovati nelle gole del Drago nel Corleonese un paio di jeans e una cinta probabilmente appartenenti a Giuseppe Liotta, 40 anni, il medico palermitano scomparso mentre in auto stava andando in servizio in ospedale. A scoprirli sono stati gli uomini del soccorso alpino. In mattinata era stato recuperato un giubbotto in contrada Scalilli, dove c’è un deposito di munizioni dell’Esercito. Le ricerche stanno continuando. Il punto ...

Ricerca - medico legale : “Tra qualche ora al lavoro su ossa Nunziatura” : “Le ossa, proprio come il Dna, parlano e raccontano una storia. A patto però di trattarle con cura, altrimenti restano mute. So che c’è attesa su quello che potranno dirci le ossa della Nunziatura. Da parte nostra cercheremo di avere delle risposte da dare nei prossimi giorni“. Parola di Gianni Arcudi, direttore della Medicina legale dell’Università di Roma Tor Vergata, che “tra qualche ora” inizierà a ...

Rugby – Infortunio Marcello Violi : il bollettino medico dopo l’operazione alla spalla sinistra : bollettino medico Marcello Violi: operazione alla spalla sinistra per il numero 9 delle Zebre Il mediano di mischia dello Zebre Rugby Club e della Nazionale Italiana Marcello Violi è stato sottoposto ad intervento chirurgico a seguito di una lussazione della spalla sinistra, riportata nel corso della partita del 20 Ottobre scorso allo Stadio Lanfranchi di Parma contro i Bristol Bears in EPCR Challenge Cup. Il trauma ha provocato una ...