Sindaco Norcia | indagine no fermi lavori

Maltempo - il Sindaco di Norcia : “Serve un Testo unico per le emergeze” : “Visti gli eventi calamitosi di questi giorni dovuti al Maltempo c’e’ la necessita’ di un Testo unico per le emergenze, come piu’ volte abbiamo chiesto al Parlamento”. E’ quanto ha detto il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, stamani nel corso delle celebrazioni del 4 Novembre. “Questa Italia bellissima e sempre piu’ fragile, anche in questi giorni – ha aggiunto Alemanno – ...