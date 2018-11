Napoli | Antonio muore a 20 anni | stroncato da un tumore nella ' Terra dei Fuochi'

Blastingnews

: Treni, dal 9 dicembre a Napoli corse ogni 8 minuti. Presentato il nuovo orario Trenitalia #breakingnews… - Antonio_Ioele : Treni, dal 9 dicembre a Napoli corse ogni 8 minuti. Presentato il nuovo orario Trenitalia #breakingnews… - Jm18110049 : RT @napolimagazine: VIDEO UEFA - Fabian Ruiz: 'Ho avuto subito un’ottima impressione di Napoli, la genti ti accoglie come se fossi parte de… - ilcondottierodx : @benq_antonio Ce ne vogliono di #consiglieri così. Certo che questo #bivaccare da un’immagine squallida di degrado.… -

(Di mercoledì 21 novembre 2018) Un'altra vicenda della quale non si vorrebbe mai sentire parlare, riguardante la morte di un giovane ragazzo, si è verificataprovincia di, precisamente nel comune di Frattamaggiore, uno di quei quartieri che rientrano in quella che è definita come l'area della 'dei'. La vittima èFlorio, ragazzo di appena venti, che è statoda unche non gli ha lasciato scampo. Secondo quanto si apprende dal noto sito Today.it, tra poche settimane sarebbe arrivato il suo compleanno, ma circa un mese fa aveva scoperto di essere ammalato di cancro e questa brutta malattia, pur avendo lottato con tutte le sue forze dalla metà di ottobre, non gli ha dato neanche il tempo di festeggiare per l'ultima volta. Il ragazzo è purtroppo deceduto tra il dolore dei suoi genitori, familiari e amici. Tragedia adeia causa di un ...