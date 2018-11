Moto | Dovizioso | soluzioni interessanti

Test MotoGP - Andrea Dovizioso : 'Il nuovo telaio della Ducati sembra migliore' : La Ducati chiude la due giorni di Valencia con buone sensazioni. Sul circuito Ricardo Tormo hanno girato tre piloti della Rossa di Borgo Panigale: il vicecampione del mondo Andrea Dovizioso , la new entry Danilo Petrucci e il collaudatore Michele Pirro . Il Dovi, dal punto di vista cronometrico, è quello che ha dato maggiori soddisfazioni, con il secondo posto ...

MotoGp – Test Valencia - Dovizioso ritrova il sorriso : le parole del forlivese fanno sognare i tifosi Ducati : Andrea Dovizioso finalmente soddisfatto ai Test di Valencia: le parole del Ducatista al termine dei due giorni di lavoro sul circuito Ricardo Tormo Sono ufficialmente terminate le prime due giornate di Test IRTA di MotoGp: i piloti della categoria regina sono scesi nuovamente in pista oggi, per la seconda giornata di lavoro sulle loro moto in vista della stagione 2019. Tanto lavoro sul circuito Ricardo Tormo per i campioni delle due ruote ...

MotoGP - Test Valencia 2018 : seconda giornata. Maverick Vinales precede Dovizioso e Marquez - Petrucci 5° - Morbidelli 6° - Rossi 9° : Si sono concluse le due giornate di Test di Valencia riservate alla MotoGP. Dopo una mattinata nella quale sostanzialmente non si è vista azione in pista dato che l’asfalto era ancora bagnato dalla pioggia di ieri, il pomeriggio ha visto i piloti sfruttare il tracciato fino all’ultimo minuto disponibile. Il più veloce di questo mercoledì è risultato, come ieri, Maverick Vinales (Yamaha) con il tempo di 1:30.757, distanziando Andrea ...

MotoGp - Dovizioso al veleno : il pilota della Ducati punge i suoi… compagni di squadra : Al termine della prima giornata di test sul circuito di Valencia, il pilota della Ducati non ha lesinato alcune frecciatine ai suoi vecchi compagni di scuderia Una giornata interlocutoria per Andrea Dovizioso quella andata in scena oggi a Valencia, valida per il primo dei due giorni di test in vista del Mondiale 2019 di MotoGp. AFP/LaPresse Il pilota della Ducati non è riuscito a provare tutte le novità portate dal team in Spagna, ...

MotoGp – Test Valencia - la prima giornata non soddisfa Dovizioso : “non abbiamo fatto quasi niente” : Andrea Dovizioso non troppo soddisfatto al termine della prima giornata di Test a Valencia: le parole del forlivese della Ducati E’ terminata la prima giornata dei Test di Valencia di MotoGp: Maverick Vinales è stato il più veloce al termine di una sessione accorciata di un’ora e mezza a causa dell’arrivo della pioggia. Lo spagnolo della Yamaha si è lasciato alle spalle Marc Marquez e Valentino ...

MotoGp – Dai complimenti a Lorenzo e Dovizioso alla Moto nuova - Dall’Igna non si accontenta : “Ducati non ha come obiettivo di arrivare seconda” : Il bilancio del 2018 di Gigi Dall’Igna: dall’addio di Lorenzo al titolo di vicecampione mondiale di Dovizioso, le parole del direttore generale Ducati Sembra una scena già vista: Gigi Dall’Igna è seduto davanti ai giornalisti, nel paddock del circuito Ricardo Tormo di Valencia, per stilare il bilancio di una stagione di alti e bassi, conclusa ancora una volta con un ottimo secondo posto di Andrea Dovizioso. Ducati serena ...

MotoGP - le pagelle del Mondiale 2018 : Marc Marquez ingiocabile - Dovizioso paga gli errori. Valentino Rossi ancora competitivo : Si è chiusa una ennesima, splendida, stagione di MotoGP, ed è quindi tempo di vacanza per tutti. Come ogni classe che si rispetti, però, prima dell’arrivederci a dopo le ferie, i piloti devono prendere visione delle rispettive pagelle. Le 19 gare di questa annata rappresentano un campione davvero ampio per valutare chi si è comportato bene, chi ha chiuso le fatiche con il massimo dei voti, chi si è dimostrato rivedibile e dovrà ...

MotoGP Awards – Dovizioso non si dà per vinto : “76 punti distacco irreale da Marquez. Adesso facciamo paura” : Sul palco dei MotoGP Awards, Andrea Dovizioso lancia la sfida a Marc Marquez e alla Honda in vista del 2019: il distacco di quest’anno è irreale secondo il pilota italiano, pronto già a dare battaglia in vista della prossima stagione Per il secondo anno di fila, Andrea Dovizioso e la sua Ducati devono accontentarsi del secondo posto. Nonostante 4 vittorie e 5 podi, dopo aver vinto la gara inaugurale e quella conclusiva di ...