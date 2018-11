Manovra | l' Ocse boccia il governo | L' Italia è un rischio per l' Europa

ilgiornale

(Di mercoledì 21 novembre 2018) "L'rappresenta unper l'". Presentando l'Economic Outlook 2018 a Parigi, la capo economista dell', Laurence Boone, lancia l'allarme ponendo l'accento soprattutto sull'innalzamento dello spread tra i Btp decennali e i Bund tedeschi, anche se almeno per il momento "il contagio è limitato". A preoccupare, però, non è solo il differenziale. Secondo il report, infatti, "la crescita economica dell'ha perso slancio e resterà debole", tanto che le stime del nostro Pil per il 2019 sono state riviste al ribasso e portate a +0,9% dal +1,2% prospettato a settembre. Per il 2020, poi, l'istituto prevede una crescita dello 0,9%. Valori nettamente inferiori rispetto a quelli previsti dalConte che nel Def aveva stimato un Pil in crescita dell'1,5% nel 2019 e dell'1,6% nel 2020.Nel giorno dellatura dellaeconomica, l'Economic Outlook pubblicato ...