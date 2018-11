: Breaking news: ci sarebbe una giovane italiana rapita vicino a Malindi in Kenya. Si sospetta azione dei terroristi… - TizianaFerrario : Breaking news: ci sarebbe una giovane italiana rapita vicino a Malindi in Kenya. Si sospetta azione dei terroristi… - JohnWin51174407 : @Agenzia_Ansa #Kenya Ovviamente molti di quelli che criticano la ragazza e le ONG che lavorano sul territorio, sono… - Adelchi16 : RT @MatteoS11945980: Mi spiace molto per lei ma.. Lavorare per le ONG ? Andare in Kenya? Un paese dove la vita vale zero? Dove i bianchi so… -

"Sono basita, non ho più lacrime per piangere e sono sconvolta dalla notizia". Cosi' Lilian Sora, fondatrice e presidente di Africa Milele Onlus,l' associazione con sede a Fano,nelle Marche,alla quale appartiene la volontaria di 23 anni rapita ieri a Chamaka. "Operiamo in quella zona da oltre 5 anni su diversi progetti - ha spiegato e siamo una delle poche organizzazioni che utilizza solo personale italiano". "Non abbiamo mai avuto problemi di sorta- ha aggiunto- si tratta di un'area tranquilla,in mezzo alla foresta".(Di mercoledì 21 novembre 2018)