INPS cede quota DeA Capital Real Estate SGR

MyINPS - nuova area del sito : a cosa serve - come si accede e come usarla : MyINPS è la nuova area personale e personalizzabile presente sul sito ufficiale Inps: permette di organizzare e raccogliere i contenuti di proprio interesse, nonché scadenze, avvisi e messaggi con l’Istituto. come si accede? come utilizzarla al meglio? L’Inps ha pubblicato una guida esauriente e illustrata che spiega tutto. come si accede a MyINPS e come usarlo Per accedere all’area MyINPS bisogna cliccare su “Entra in MyINPS”, ...