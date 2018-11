Gli cola il naso da 5 anni | non è allergia ma liquido cerebrospinale

Asd Judo Frascati - week-end d’oro : Gli atleti tuscolani conquistano quattro titoli regionali : Roma – L’Asd Judo Frascati è stata protagonista assoluta nella kermesse del campionato regionale della classe Esordienti B (nati negli anni 2004 e 2005) svoltasi sabato scorso presso il PalaGelsomini di Roma e valevole anche per le qualificazioni alle finali dei campionati italiani che si svolgeranno a dicembre. Sugli otto atleti impegnati in questa competizione, ben sei hanno ottenuto il pass di qualificazione e cinque di questi sono ...

Per 5 anni Gli cola il naso : pensa a un raffreddore - ma in realtà perdeva liquido cerebrospinale : Greg Phillpotts, del North Carolina, per cinque lunghi anni ha avuto un fastidioso problema al naso. Ha pensato di essere allergico a qualcosa o di soffrire di bronchite dato che in qualsiasi momento della sua giornata gli poteva colare il naso, ma in realtà perdeva liquido cerebrospinale. È stato necessario un intervento.Continua a leggere

Quel libro pro accoGlienza dell'Onu che finisce sui banchi scolastici : Si intitola Anche Superman era un rifugiato, è stato edito da Piemme, è stato curato dalla scrittrice e attivista pro Ius Soli Igiaba Scego e dall'Unchr, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. E Carlotta Sami, portavoce italiana dell'agenzia Onu, ne ha scritto la prefazione. Nella quale, per esempio, si può leggere: "Possiamo cominciare a sgretolare queste comuni paure come farebbe Superman. Prendendo in mano le nostre vite, ...

Sophia Floersch - la pilota 17enne è una miracolata : l'incidente choc - l'intervento chirurgico di 11 ore - Gli arti che si muovono ancora Ecco ... : Il mondo intero ha visto quello che è successo e possiamo solo ringraziare Dio che Sophia Floersch se la cavi con lesioni relativamente leggere. I nostri pensieri vanno anche alle altre persone ...

Diasorin lancia neGli States un nuovo test molecolare : Per oltre 50 anni l'azienda ha sviluppato, prodotto e commercializzato kit di reagenti per la IVD in tutto il mondo. Attraverso costanti investimenti in ricerca e sviluppo e, attraverso le proprie ...

Calciomercato Milan - Laxalt potrebbe partire : per la difesa occhi puntati suGli svincolati : Il Milan non sta attraversando un bel periodo, soprattutto per quanto concerne gli infortuni, vista l'impietosa ecatombe che ha colpito i giocatori rossoneri. Ecco perché, secondo quanto riportato da "TuttoMercatoWeb", il club Milanese starebbe sondando il mercato dei giocatori svincolati per cercare di rinforzare la rosa, in attesa del rientro degli infortunati. Sul fronte cessioni, invece, Diego Laxalt, approdato a Milanello la scorsa estate, ...

AccoGlienza da superstar per Virginia Raggi : 'Mi hanno fatto piccola - ma tosta' : Dopo l'assoluzione sull'inchiesta delle nomine in comune, i sostenitori della sindaca della Capitale d'Italia, Virginia Raggi, si sono radunati ieri pomeriggio in piazza del Campidoglio per omaggiarla. La manifestazione 'A Testa Alta' è stata promossa attraverso i social, in particolare dalla pagina facebook 'Sempre con Virginia'. Bagno di folla per la Raggi che è stata accolta dai suoi fan come una vera e propria superstar. La sindaca è scesa ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 novembre : Salvini piazzista (e mini-socio) del colosso deGli inceneritori : campania Salvini tifa inceneritori (ed è mini-socio di A2a) Il leghista insiste su un altro impianto a Napoli: lo farebbe (come già ad Acerra) la multiutility lombarda di cui è piccolo azionista di Vincenzo Iurillo Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Severa autocritica. “Ho perso per il Milan. I nostri sondaggi ci hanno Fatto vedere come 2,5 milioni di tifosi del Milan non ci abbiano votato perchè arrabbiati per la cessione” ...

Calciomercato - Nicola Sansone punta al ritorno in Serie A : in tre pronte ad aprirGli le porte : Calciomercato, Nicola Sansone sembrerebbe essere pronto a tornare in Italia, lasciando dunque il Villarreal Calciomercato, Nicola Sansone è in forza al Villarreal dall’estate del 2016, adesso però sembra essere giunta l’ora di cambiare aria, tornando presumibilmente in Italia. Solo 3 presenze in campionato in questa annata, tre anche in Europa League, ma Sansone non riesce a ritrovare la titolarità. Dopo Soriano dunque, ...

Che fine ha fatto Nicola LegrottaGlie? La scelta di vita del difensore : Nicola Legrottaglie è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore. Cresciuto nel Bari, i pugliesi lo cedono in prestito prima alla Pistoiese poi al Prato, gioca per Chievo, Reggiana e Modena prima di tornare a vestire la maglia dei Clivensi. Si trasferisce alla Juventus nella stagione seguente, vincendo subito una Supercoppa italiana, viene ceduto in prestito prima a Bologna poi a Siena, divenendo titolare nella ...

Nazionale - Alessio Romagnoli out : contrattura muscolare che Gli costa la Nations League. E il Milan trema : La lista degli infortunati a casa Milan si allunga. Da ultimo a raggiungere l'infermiera di Milanello potrebbe essere il capitano e il difensore rossonero Alessio Romagnoli . Il numero 13 avrebbe ...

"Il caso Pantani" - un film in uscita nel 2019. Una pellicola suGli ultimi giorni del Pirata : ... andando a fare un paragone, a quello uscito da poche settimane sul caso Cucchi , queste le dichiarazioni di Ciolfi alla Gazzetta dello Sport. " La pellicola è realista e ripeto non vogliamo ...

“Il caso Pantani” - un film in uscita nel 2019. Una pellicola suGli ultimi giorni dell’indimenticato Pirata : Sono passati ormai quasi quindici lunghissimi anni, da quel lontano 2004, ma mamma Tonina e tanti dei tifosi più affezionati non si danno ancora pace. La tragica scomparsa di Marco Pantani, il più amato del pubblico tricolore in questo sport, ha sconvolto il mondo del ciclismo e non: in molti ancora cercano spiegazioni e non sono stati ancora chiariti troppi dubbi. Il prossimo anno la storia dei dolorosi ultimi giorni di vita del Pirata sarà ...

Arriva la tassa suGli zuccheri : prese di mira Coca Cola e bibite dolci per fare cassa : Infatti da tempo in tutto il mondo e anche in Italia le associazioni dei consumatori hanno messo gli zuccheri nel mirimo. Ora, però, la palla è passata alla commissione Finanza con una finalità ...