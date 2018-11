Black Mirror | in uscita un nuovo episodio speciale il 28 Dicembre?

nerdgate

: Black Mirror: l'ideatore della serie TV svela alcuni retroscena - POPCORNTVit : Black Mirror: l'ideatore della serie TV svela alcuni retroscena - luc4cnt : RT @FabrizioBitri: L'episodio speciale di Black Mirror, Bandersnatch, sarà disponibile il 28 dicembre su Netflix. Ciao. - girlpowerhere8 : Sono alla seconda stagione di Black Mirror e sto adorando, lo amo -

(Di mercoledì 21 novembre 2018)ha esordito lo scorsocon la sua quarta stagione in esclusiva su Netflix ovviamente, durante gli scorsi giorni però sul profilo Twitter di Netflix USA è comparsa una immagine molto curiosa: Come vediamo in questa foto per il 28 disarebbe fissato questo fantomatico: Bandersnatch. La foto è stata eliminata poco dopo dal social di Netflix però chiaramente i fan sul web hanno già indagato e scoperto che effettivamente durante i mesi scorsi (precisamente in primavera) sempre su Twitter un utente ha postato una immagine dove a quanto pare in quel momento stavano girando proprio questo“Bandersnatch”. Che sia in arrivo veramente undi? per ora sembrebbe di sì, però la conferma non è ancora arrivata da Netflix e teniamo a precisare che tutti i titoli che ci sono in questa immagine valgono solo per ...