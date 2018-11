Anticorruzione | Conte | norma peculato sarà corretta | Intesa M5s-Lega sulla trasparenza

Anticorruzione - Conte dopo il ko assicura : “Correggiamo al Senato”. Accordo M5s-Lega su norma trasparenza partiti : L’emendamento salva ladri approvato alla Camera – facendo andare sotto il governo – sarà corretto al Senato. “Ma la notizia è che la riforma verrà approvata alla Camera in terza lettura per la fine di dicembre”. Ad annunciare che il governo ha trovato un Accordo sul ddl Anticorruzione è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte , alla fine del vertice a Montecitorio con Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Una ...

Anticorruzione - Salvini in Aula con Di Maio e Conte. Pd : “Emendamento? M5s e Lega hanno affossato insieme la norma” : “C’è un uomo solo che comanda qui, si chiama Matteo Salvini e aveva deciso che quella cosa non doveva passare. Liberateci di questo teatrino: M5s e Lega hanno votato insieme l’emendamento sul peculato. Soltanto degli incompetenti mandano 25 deputati in missione con un voto segreto. Oppure l’avete voluto far passare“. Questo l’attacco del deputato Pd Ettore Rosato in Aula sul decreto Anticorruzione, il giorno ...