Sisma in Irpinia | INGV | tavola Rotonda su “Terremoto | volontariato ed emergenza”

(Di martedì 20 novembre 2018) Il 23 novembre 2018, presso la Sede Irpina dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (), si terrà unaaperta alla cittadinanza organizzata dall’e dalla Protezione Civile della Regione Campania, insieme con l’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS) ed il Comune di Grottaminarda, per confrontarsi sui nuovi strumenti oggi a disposizione utili ad affrontare un evento simile a quello del terremoto del 1980 in un territorio così aspro ed esteso. Dopo un percorso guidato all’interno della Sede dell’che illustrerà gli strumenti scientifici per la sorveglianza sismica e le attività della colonna mobile della protezione civile ANPAS, allasi incontreranno: Luigi D’Angelo – Direttore Operativo per il Coordinamento delle Emergenze del Dipartimento della Protezione Civile Francesca Bianco – Direttore della Sezione di Napoli dell’...