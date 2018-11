Moto | Rossi | con nuovo motore più facile

Valentino Rossi - Test Valencia MotoGP 2018 : “Sono abbastanza contento - la Yamaha è più semplice da guidare” : Terzo tempo e un po’ di luce all’orizzonte. C’è positività al termine del primo giorno di Test a Valencia (Spagna) per Valentino Rossi. Andata in archivio l’annata 2018 del Mondiale di MotoGP proprio sul tracciato spagnolo, il Circus delle due ruote è rimasto sul circuito Ricardo Tormo per svolgere due sessioni di prove e Testare alcune evoluzioni relative al pRossimo anno. La Yamaha ha dato risposte confortanti. Il primo ...

È di Maverick Vinales il miglior tempo nei primi test della MotoGp a Valencia in vista del 2019. Il pilota della Yamaha in 1'31'416 ha preceduto il campione del mondo della Honda Marc Marquez, +0'302, e il compagno di scuderia Valentino Rossi, +0'429,. Quarto crono per Andrea Dovizioso, +0'430,, mentre è settimo Aleix Espargaro, +0'763,.

MotoGp – Test Valencia - Valentino Rossi non nasconde la sua soddisfazione : “il Motore nuovo più facile da guidare” : Valentino Rossi parla dopo la prima giornata di Test a Valencia, il pilota italiano valuta il nuovo motore Yamaha in vista della pRossima stagione Ad appena due giorni dal Gp di Valencia, ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp 2018, va in scena la prima giornata di Test sul circuito Ricardo Tormo in vista della pRossima stagione. In questa occasione, i piloti hanno messo alla prova i nuovi motori mostrando difficoltà, ma ...

MotoGP - Test Valencia 2018 : Maverick Viñales il migliore davanti a Marquez e a Valentino Rossi. Jorge Lorenzo 18° sulla Honda nella prima giornata : Armi e bagagli da una parte e dall’altra. E’ questa la sensazione che si è respirata quest’oggi a Valencia (Spagna), sede del primo giorno di Test pre-season del Mondiale 2019 di MotoGP. Neanche il tempo di metabolizzare la chiusura del campionato 2018 che subito è il momento di proiettarsi a quello che verrà. 7 ore di prove nella quali tanto si è visto e in cui anche la pioggia ha fatto visita a 1 ora e mezza dal termine, ...

MotoGp – Test Valencia - Yamaha al lavoro sul Motore : ecco cosa proveranno in pista Rossi e Vinales : Maio Meregalli ed il lavoro che Rossi e Vinales effettuano oggi in pista nella prima giornata dei Test di Valencia E’ iniziata la prima giornata dei Test di Valencia: tra novità da provare, nuovi piloti in arrivo dalle categorie minori ed altri che hanno deciso di cambiare team, i campioni della MotoGp sono di nuovo in pista sul circuito Ricardo Tormo per due importantissime giornate che danno ufficialmente il via al 2019. Occhi ...

Valentino Rossi ed il romantico post al termine della stagione 2018 di MotoGp: la prova d'amore per la sua Francesca Sofia Novello è… social La stagione 2018 di MotoGp è terminata domenica col Gp di Valencia e il conseguente FIM Gala Awards, evento di premiazione dei migliori piloti dell'anno. Oggi i piloti della categoria regina tornano in pista per due giornate di test sul circuito Ricardo Tormo di Valencia

MotoGp Yamaha - Rossi : «Alla mia stagione do un 7» : VALENCIA - ' Arrivederci al pRossimo anno '. Valentino Rossi ha salutato così la stagione appena conclusa, durante la festa di chiusura del Motomondiale tenuta dopo il Gp di Valencia. Il pilota di ...

Valentino Rossi - la stagione più amara. Verdetto MotoGp : è diventato meccanico - si scorda di fare il pilota : Il danno di un Mondiale chiuso senza vittorie, che a Valentino Rossi non era mai accaduto eccezion fatta per il biennio in Ducati, era annunciato, ma dietro si cela la beffa di una Yamaha che, dopo un ...

MotoGP - Valentino Rossi : "Un 7 alla mia stagione. Spero che la Yamaha migliori" : 'Arrivederci al pRossimo anno'. Valentino Rossi ha ripercorso la sua stagione al termine del Mondiale di MotoGP che lo ha visto chiudere al terzo posto, primo delle Yamaha, dietro a Marc Marquez e ...

MotoGp - Valentino Rossi duro : “una sensazione di merda. Nessuna vittoria? Come in Ducati - ma lì non ero io” : Il pilota pesarese ha analizzato la stagione soffermandosi sulle zero vittorie in stagione, stesso bottino ottenuto nei due anni in Ducati Nessuna vittoria ottenuta in stagione ma terzo posto nella classifica finale piloti, può sembrare un controsenso ma invece testimonia la straordinaria regolarità di Valentino Rossi. AFP/LaPresse Il Dottore avrebbe potuto vincerla qualche gara, soprattutto quella in Malesia, rovinata da una scivolata nel ...

MotoGP - le pagelle del Mondiale 2018 : Marc Marquez ingiocabile - Dovizioso paga gli errori. Valentino Rossi ancora competitivo : Si è chiusa una ennesima, splendida, stagione di MotoGP, ed è quindi tempo di vacanza per tutti. Come ogni classe che si rispetti, però, prima dell’arrivederci a dopo le ferie, i piloti devono prendere visione delle rispettive pagelle. Le 19 gare di questa annata rappresentano un campione davvero ampio per valutare chi si è comportato bene, chi ha chiuso le fatiche con il massimo dei voti, chi si è dimostrato rivedibile e dovrà ...