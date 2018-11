Casamonica | sgomberate 8 ville del clan «All' interno cavalli d' oro | tigri e affreschi»

Sgomberate le ville dei Casamonica : l'operazione della polizia : Maxi operazione alla periferia est di Roma, dove sono state Sgomberate otto ville abusive del clan dei Casamonica. Le case saranno poi demolite. Ecco le immagini del blitz, a cui hanno partecipato 600 ...

Roma : operazione al Quadraro contro Casamonica - 8 ville sgomberate : Roma – Sono otto le ville abusive sgomberate e confiscate questa mattina all’alba al clan dei Casamonica nella zona del Quadraro, a Roma. Un blitz che ha visto in azione circa 600 agenti della Polizia locale e la presenza della sindaca di Roma, Virginia Raggi, e del ministro dell’Interno, Matteo Salvini. L’operazione e’ scattata poco prima delle 5 in via del Quadraro 110, nella zona a molti nota come il ...

