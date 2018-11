Bollo auto | occhio alle ingiunzioni di pagamento dopo i tre anni

Quando si paga il Bollo auto (e come) : Quando si paga il bollo auto? La risposta più immediata se sorgessero dubbi è sfruttare gli strumenti di calcolo online messi a disposizione gratuitamente dall’ACI o dall’Agenzia delle Entrate. Basta inserire il numero della propria targa e il gioco è fatto. La scadenza del bollo auto si calcola in base alla data di immatricolazione dell’auto e perciò non è uguale per tutti. Il primo bollo va pagato entro il mese di immatricolazione ...

Bollo auto : si pensa alla riforma della tassa - dalla potenza si passa a consumi e smog : Il Bollo auto è una delle tasse più antipatiche per gli italiani ed è uno degli argomenti più dibattuti. Oggi la tassa di circolazione, che per molti è una tassa di proprietà perché va pagata anche se non si circola con la propria auto, si paga in base alla potenza del veicolo. auto più grosse di cilindrata pagano di più di quelle più piccole, questo il criterio utilizzato in sede di calcolo della tassa. Da tempo si parla di correggere questo ...

Bollo auto 'a consumo' : la proposta del ministro dell'Ambiente - Sergio Costa : L'ultima riforma del Bollo auto risale al 2006. In quella data fu introdotto un elemento di progressività per il pagamento della tassa automobilistica basato su due differenti criteri. Innanzitutto, la potenza stessa del veicolo. E poi la classe di emissioni inquinanti. Da quest'ultimo aspetto deriverebbero le varie sigle Euro 0, Euro 1, Euro 2 e così via. A partire dal prossimo anno potrebbe essere introdotta un'ulteriore novità. Infatti, il ...

Bollo auto - si fa strada l’ipotesi di legarlo a consumi ed emissioni : Forse a breve il Bollo auto come lo conosciamo ora potrebbe andare in pensione e venire ricalcolato su nuove basi, ovvero quelle dei consumi e delle emissioni prodotte dal veicolo. Questo comporterebbe il “rischio”, per l’Italia, di allinearsi alle colleghe europee come ad esempio Olanda, Germania e Svezia: più si inquina, più si paga. Tale sembra essere il progetto che il ministro per l’Ambiente Sergio Costa ha in mente per il ...

Tassa automobilistica - Bollo - ecco la riforma del ministro Costa : In arrivo la riforma del Bollo. Dopo 12 anni dalla norma che, nel 2006, introdusse una piccola progressività basata sulla classe di emissioni (fino alle Euro 4, ché le Euro 5 e 6 erano ancora lontane), nel 2019 potrebbe essere la volta della parametrazione sulla base delle emissioni di anidride carbonica, ossia dei consumi, vista la diretta proporzionalità che lega questi due dati. Lo ha lasciato capire oggi a Roma il ministro dellAmbiente ...

Manovra - la Lega chiede la sanatoria per Imu - Tasi e Bollo auto : Un condono fiscale esteso alle imposte patrimoniali degli enti territoriali. Come Imu, Tasi e bollo auto. La Lega chiede questo al governo. E lo fa in uno degli emendamenti al decreto legge fiscale colLegato alla Manovra.La proposta di modifica, a prima firma di Enrico Montani, introduce un articolo al provvedimento che definisce le agevolazioni delle entrate degli enti locali. La sanatoria, infatti, riguarderebbe "le entrate, anche tributarie ...

