40 GB al mese e 100 GB in un anno con Wind All Inclusive Limied Edition

Kena Star Black : chiamate illimitate - 100 SMS e 50GB in 4G a 9€ al mese : Kena Star Black è la nuova proposta dell’operatore virtuale di Tim con chiamate illimitate 100 SMS e 50GB in 4G (navigazione limitata a 30Mbps in download) a 8,99€ al mese dedicata ai clienti di qualunque operatore. È identica a Kena Star Più tranne per il fatto che non si pagano i costi di attivazione. Kena Star Black è Star Più senza costi di attivazione Kena Star Black prevede chiamate illimitate e 100 SMS che possono essere utilizzati ...

100 GB al mese vi bastano? È in arrivo la Tre ALL-IN Super Power a 12 - 99 euro al mese : Tre è pronta a lanciare una nuova offerta telefonica particolarmente ricca. Si chiama ALL-IN Super Power e, come suggerisce il nome, è una promozione piuttosto completa in quanto a dotazione grazie a ben 100 GB di internet al mese, 500 SMS e minuti illimitati verso tutti a un prezzo abbastanza interessante.

Ricercatrice in Svizzera. “Italiani mammoni? Con 1000 euro al mese è ovvio. Qui non dipendo dai miei genitori” : “A noi italiani rimproverano sempre di essere mammoni: ma con mille euro al mese, come fai ad andare a vivere da solo?”. Silvia Ronchi da poco più due anni vive a Basilea, al confine svizzero tra Francia e Germania. I luoghi comuni sugli italiani la fanno arrabbiare. Lei, con un assegno di ricerca di 5mila franchi al mese, a 26 anni ha potuto ottenere l’indipendenza economica che a tanti suoi colleghi in Italia non è concessa. ...

Entro fine mese il voto della Camera - Anief presenta 100 emendamenti sulla scuola : La Legge di Stabilità 2019 è alla resa dei conti. Dopo la bollinatura della Ragioneria di Stato , il testo è stato trasmesso alle Camere e il disegno di legge di Bilancio è stato anche assegnato alla ...

Manovra - Mattarella firma : tra un mese il voto alla Camera | Reddito - quota 100 e pensioni d'oro : tutte le incognite : Il ministro per i Rapporti con il Parlamento: "Sono orgoglioso di consegnare la Manovra del popolo, finalmente al centro ci sono i cittadini". Tra il 29 e il 30 novembre il testo arriverà a Montecitorio

Quota 100 senza penalità? Boeri : si perdono fino a 500 euro al mese : Continua la lotta di Tito Boeri, Presidente dell’Inps alla pensione anticipata con Quota 100, prima cavallo di battaglia leghista e poi novità entrata a tutti gli effetti nel novero delle misure in Legge di bilancio 2019. Secondo il Presidente dell’Inps non è affatto vero quanto afferma Salvini, cioè che chi sceglie di anticipare l’uscita da lavoro con la Quota 100 non subirà alcuna penalizzazione. Almeno non in senso ampio. perché anche se non ...

Boeri : “Con quota 100 un dipendente statale potrebbe perdere fino a 500 euro al mese” : Un dipendente pubblico che va in pensione con “quota 100” potrebbe perdere fino a 500 euro al mese. Lo ha detto il presidente dell’Inps Tito Boeri durante un’audizione alla Commissione Lavoro alla Camera. «Un lavoratore pubblico che va in pensione adesso con 62 anni e 38 di contributi, rispetto che andare con una pensione piena a 67 anni - ha detto...