Sarri si racconta | l’addio a De Laurentiis | la Juve ed il retroscena su Klopp

(Di lunedì 19 novembre 2018) Maurizioha spaziato dalla sua esperienza sinora ottima al Chelsea, sino all’addio non senza polemiche con il Napoli di DeMauriziosta sorprendendo tutti al Chelsea, il suo impatto sul club è stato sin da subito ottimo e la squadra risponde ai suoi comandi come se avesse un joystick. Il tecnico dei Blues ha parlato oggi alla Gazzetta dello sport, di questo e di tanto altro, con un ovvio accenno anche all’addio col Napoli. In primisha parlato del suo inizio al Chelsea: “I risultati e anche la qualità del nostro calcio segnano l’indice positivo. Diciotto partite senza sconfitte, in una realtà competitiva come questa, dimostrano che abbiamo intrapreso la strada giusta. Sono ancora più contento perché si gioca tantissimo e la possibilità di incidere in profondità è più complessa. Il ritmo è serratissimo. È ovvio che in queste situazioni le ...