Rifiuti | scontro Salvini-Di Maio sui termovalorizzatori Domani Conte sigla l' intesa

E' scontro sui Rifiuti tra Lega e M5S : 'A Napoli allarme per i roghi tossici' : Dopo i casi Tap e Tav, un altro tema spinoso balza al centro delle cronache: ora la questione passa infatti sugli inceneritori e sui rifiuti. I temi ambientali continuano a rinfocolare la discussione tra i due leader del governo, la Lega di Salvini e il Movimento 5 Stelle di Di Maio. La tensione sui rifiuti, che da qualche giorno è sulle prime pagine di tutti i quotidiani nazionali, ed è salita talmente tanto che, secondo fonti di Palazzo Chigi: ...

Scontro su inceneritori e Rifiuti - Conte media tra Salvini e Di Maio : ... «Nel nostro contratto di governo - ricorda Luigi Di Maio - c'è l'economia circolare, ci sono i cicli virtuosi dei rifiuti, c'è il grande sviluppo delle tecnologie alternative per l'energia ...

Rifiuti - scontro Salvini-Di Maio. P.Chigi : Conte garante contratto : Non lo dico io, lo dicono le imprese, lo dice un'intera economia. Stiamo lavorando ogni giorno per ribaltare, non solo in Campania ma ovunque, il paradigma economico della gestione dei Rifiuti, come ...

Rifiuti - scontro Lega-M5s. Salvini a Di Battista : “Lo invidio - mi critica da spiagge del Guatemala” : Continua lo scontro tra M5s e Lega sul tema dei Rifiuti e degli inceneritori. Di Maio ribadisce che la questione non è nel contratto di governo, ma secondo Salvini si scontra con la realtà. Il leader leghista risponde anche ad Alessandro Di Battista: "invidio profondamente Di Battista che mi redarguisce dalle spiagge del Guatemala".Continua a leggere

Scontro politico sui Rifiuti - Salvini : 'Parlerò con Di Maio nell'interesse dei campani e non di altri' : 'Gli inceneritori non sono nel contratto' aveva detto ieri il leader Cinquestelle alla notizia che il vicepremier leghista voleva metterne uno in ogni regione. 'I termovalorizzatori non inquinano e ...

Inceneritori di Rifiuti in Campania - nuovo scontro Salvini-Di Maio | : Si inasprisce la tensione sulla questione termovalorizzatori tra gli alleati di governo. Di Maio insiste: "Inceneritori non nel Contratto", ma il leader del Carroccio prova ad appianare le tensioni: "...

Rifiuti - lo scontro Salvini-Di Maio? Conte sarà garante del contratto : "Se produci Rifiuti quasi ovunque quei Rifiuti significano ricchezza e non devastazione della salute. Per il nostro bene bisogna avere il coraggio di dire alla nostra gente che non possiamo più fare finta di niente. Io non sono al Governo per fare finta di niente". Lo dice Matteo Salvini, a Milano. Segui su affaritaliani.it

Rifiuti - nuovo scontro M5s-Lega. Salvini : 'Parlerò con Di Maio' - : Il ministro del Lavoro ribadisce che la questione termovalorizzatori "non è nel Contratto di governo", ma il leader del Carroccio prova ad appianare le tensioni: "Abbiamo sempre trovato un accordo". ...

