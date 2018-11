Infortunio sul lavoro a Trieste

NBA – Isaiah Thomas dà il benvenuto a Sue Bird : “lei è una leggenda - le ho chiesto consiglio sull’Infortunio” : I Denver Nuggets introducono Sue Bird nel front office: Isaiah Thomas tesse le lodi dell’ex giocatrice delle Storm Nelle ultime ore, i Denver Nuggets hanno annunciato l’entrata di Sue Bird nel front office. L’ex playmaker delle Seattle Storm, dopo 16 anni passati in WNBA, ha accettato di ricoprire un ruolo dirigenziale nella franchigia del Colorado. Uno dei più contenti del suo arrivo è stato Isaiah Thomas che l’ha ...

Sturaro : da Sporting e Infortunio al ritorno alla Juve. La verità sul 'caso' : Salutava così Stefano Sturaro , poco più tre mesi fa, quando lasciava il mondo bianconero, ma solo formalmente. Contratto firmato con lo Sporting Lisbona l'11 agosto e via pronto per una nuova ...

Milan - Infortunio Bonaventura : conferme sull'operazione - stop lungo : Sky Sport ha dato ulteriori conferme su questa voce pochi minuti fa. L'unico dubbio, a quanto pare, è sul chirurgo che eseguirà l'operazione. Da Coverciano è arrivata un’altra brutta notizia sul fronte infortuni. Alessio Romagnoli ha lasciato il ritiro della Nazionale per una contrattura muscolare.--Ma negli ultimi giorni sono negative anche le indiscrezioni per quanto riguarda Giacomo Bonaventura. Il centrocampista, infatti, si sottoporrà ...

Infortunio Pjanic - guai in casa Juventus : le ultime sul bosniaco : Infortunio Pjanic – Non arrivano buone notizie in casa Juventus, dopo Bernardeschi altra defezione in casa bianconera, si è fermato con la Nazionale il bosniaco Miralem Pjanic, il centrocampista bianconero ha accusato un affaticamento muscolare e non sarà a disposizione per la gara contro la Spagna. A questo punto sembra a forte rischio l’utilizzo di Pjanic nella gara di campionato davanti al pubblico amico contro la Spal, ...

Infortunio Milinkovic - caos sulle sue condizioni : ecco la verità : Infortunio Milinkovic – Il centrocampista della Lazio è rientrato a Formello da dove ha dichiarato di voler rientrare il prima possibile. Le prime notizie giunte dal ritiro della Serbia avevano preoccupato e non poco sia i tifosi biancocelesti che Inzaghi, in quanto sembrava che potesse essere interessato il tendine del ginocchio. In realtà, Milinkovic sarebbe alle prese con un problema di natura muscolare, nello specifico ai ...

Infortunio sul lavoro a Lignano : Infortunio sul lavoro a Lignano, poco dopo le 13.30, in viale Italia . Un operaio è precipitato dal solaio, cadendo da un'altezza di circa 3 metri, mentre stava lavorando all'interno di un hotel in ...

Infortunio Mattiello - le ultime sull’esterno del Bologna : Infortunio Mattiello – L’esterno del Bologna Federico Mattiello non sarà ancora disponibile per la partita di domani contro la sua ex squadra, il Chievo Verona. L’Infortunio subito in allenamento il 13 ottobre sembrava potersi risolvere in 2 settimane, ma in realtà la lesione al gemello mediale non è stata ancora smaltita, così Mattiello avrà altre due settimane per curarsi e tornare a disposizione. La conferma è arrivata ...

Infortunio Higuain - ecco la decisione di Gattuso sul Pipita : Infortunio Higuain – Il Milan è reduce dal pareggio nella trasferta di Europa League contro il Betis, importante punto contro gli spagnoli per la corsa alla qualificazione. Nel match di ieri non ha preso parte alla partita l’attaccante Gonzalo Higuain dopo l’Infortunio rimediato nella gara di campionato contro l’Udinese. Oggi la squadra rossonera è scesa in campo per preparare il big match contro la Juventus, in ...

Infortunio Mertens - le ultime sulle condizioni dell’attaccante del Napoli : Infortunio Mertens – Il Napoli ha comunicato in maniera ufficiale quali sono le reali condizioni di Dries Mertens. Costretto ad abbandonare il campo nella sfida col Psg a causa di un problema alla spalla, il folletto azzurro ha preoccupato i tifosi partenopei, anche se poi ci ha pensato Ancelotti nel post partita a chiarire che non si trattasse di nulla di grave. Nella nota ufficiale di oggi si legge: “Mertens, che è uscito nel ...

Infortunio Emre Can - presto al lavoro sul campo : a disposizione entro la fine del 2018? : Infortunio Emre Can – Il centrocampista tedesco della Juventus sta recuperando dall’operazione subita nella scorsa settimana per la rimozione del nodulo tiroideo. Emre Can potrà tornare a lavorare sul campo relativamente presto, ma non potrà forzare immediatamente: i carichi andranno aumentati gradualmente, come se l’ex Liverpool dovesse svolgere la preparazione estiva. Per questo motivo, perché possa tornare a ...

Infortunio Mertens : le ultime sulle condizioni del belga uscito acciaccato contro il PSG : Infortunio Mertens, le ultime novità in merito al calciatore del Napoli che ieri sera ha accusato un problema alla spalla Infortunio Mertens, il calciatore del Napoli è stato costretto ad abbandonare anzitempo il campo durante la gara col PSG a causa di un problema alla spalla. Il belga è uscito malconcio, con il ghiaccio a tentare di lenire il dolore, per il Napoli arrivano però notizie confortanti. Innanzi tutto va detto che non si ...

Infortunio sul lavoro Cagli - operaio cade da 8 metri di altezza. È gravissimo : Cagli , Pesaro e Urbino, , 5 novembre 2018 " gravissimo incidente sul lavoro a Cagli , dove un operaio rumero di 46 anni è caduto da un'altezza di otto metri. L'uomo stava pulendo le caditoie di sopra ...

Milan - Infortunio Higuain : le ultimissime sulle condizioni dell’attaccante argentino : La contusione al fianco subita nel match contro l’Udinese dovrebbe essere smaltita dall’attaccante argentina in tempo per il match contro la Juventus-- Il Milan resta in ansia per le condizioni di Gonzalo Higuain, uscito nel corso del primo tempo del match con l’Udinese per una contusione al fianco. Dopo le manovre del chiropratico rossonero messe in atto già nella serata di ieri, l’attaccante argentino si sottoporrà domani ad altri ...

Infortunio Nainggolan - le ultime sul centrocampista nerazzurro in vista di Genoa e Barcellona : Infortunio Nainggolan – Il centrocampista nerazzurro prosegue il suo percorso di recupero dall’Infortunio subito in occasione del derby della Madonnina di una decina di giorni fa. Il belga è tornato a correre e ha manifestato dei miglioramenti, che però potrebbero non essere sufficienti a fargli spuntare una convocazione nel match di sabato contro il Genoa. Decisamente più facile e verosimile una sua presenza, nella lista dei ...