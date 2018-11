Formula 3 | operata Floersch | vertebra fratturata ma midollo non interessato

Formula 3 - operata Floersch : vertebra fratturata - midollo non interessato : Buone notizie in arrivo dall'ospedale in cui era stata ricoverata Sophia Floersch dopo il grave incidente di ieri nella gara di Formula 3 a Macao : la 17enne tedesca è stata operata e l'intervento, ...

Incidente in Formula 3 per Sophia Floersch. La pilota 17enne verrà operata dopo la frattura spinale : Pomeriggio drammatico sul circuito di Macao dov'era in programma l'ultima gara del mondiale di F3 della stagione. La 17enne pilota tedesca Sophia Floersch è stata protagonista di un Incidente spettacolare a oltre 200 kmh, la ragazza è finita in ospedale con una 'frattura spinale' e oggi verrà sottoposta a un delicato intervento chirurgico. La giovane tedesca, alla sua prima stagione in F3, in gara con il team Van Amersfroot ...