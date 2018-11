Sony diserta l’E3 2019 ma ha un piano ben definito | leak da un insider

optimaitalia

: #Sony diserta l'#E32019 ma ha un piano ben definito, leak da un insider - OptiMagazine : #Sony diserta l'#E32019 ma ha un piano ben definito, leak da un insider -

(Di domenica 18 novembre 2018) L'annuncio dell'assenza diall'E3è giunto sostanzialmente come un fulmine a ciel sereno. Nulla lasciava infatti presagire che il colosso nipponico avrebbeto l'appuntamento dell'anno per quanto concerne l'ambito videoludico, considerando anche il mancato rinnovo (per quest'anno? ndr) della Playstation Experience. Ovviamente non sono tardate ad accumularsi le speculazioni in merito alla scelta operata dalla compagnia giapponese, che potrebbe avere dunque in mente di emanciparsi totalmente dagli eventi fieristici globali per seguire la strada tracciata da altri prima di lei (basti pensare all'EA Play di Electronic Arts o alla Blizzcon di Blizzard).C'era però chi, prima dell'annuncio ufficiale da parte di, aveva già lanciato l'indiscrezione qualche giorno fa, subendo però il canonico trattamento a là Cassandra: si tratterebbe di RuthenicCookie, un utente di ...