Savona | uccide la moglie soffocandola | “Ha ammesso che aveva un altro | mi sono sentito un

Savona - uomo uccide la moglie soffocandola con un cuscino e poi tenta il suicidio : Un uomo di 47 anni, Marco Buscaglia, ha ucciso la moglie di 42, Roxana Zenteno, soffocandola con un cuscino, mentre la donna dormiva nella loro camera da letto. Poi ha tentato il suicidio tagliandosi le vene nella cantina della villetta. Al momento dell'omicidio presenti in casa anche i figli della coppia, due bambini di 10 e 12 anni.Continua a leggere

