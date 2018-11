Perché Sala sente ululare e cambia toni In gioco c’è più che Milano

Grande fratello vip - Stefano Sala e Benedetta Mazza sempre più vicini? Perché è 'meglio un distacco' : Nella casa del Grande fratello vip Stefano Sala e Benedetta Mazza sembrano sempre più vicini. Innamorati. Ma nella vita del modello c'è già un legame, quello con la sua fidanzata Dasha . E lui ha ...

STEFANO SALA / 'Io e Dasha pensavamo di sposarci! Ecco Perché con Benedetta...' - Grande Fratello Vip 2018 - - IlSussidiario.net : STEFANO SALA e la fidanzata Dasha avevano cominciato i preparativi per le nozze prima dell'inizio del Grande Fratello Vip: la clamorosa confessione.

Dayane Mello : Perché la figlia vive con Stefano Sala e la verità su Benedetta Mazza : Dayane Mello e Stefano Sala: ecco perché la figlia Sofia vive con il padre Dayane Mello è tornata al centro delle polemiche. Dopo l’Isola dei Famosi e la breve liason con Stefano Bettarini, la brasiliana è ora nella bufera per il rapporto con la figlia Sofia, avuta dall’ex Stefano Sala. Quest’ultimo è attualmente rinchiuso nella […] L'articolo Dayane Mello: perché la figlia vive con Stefano Sala e la verità su Benedetta ...

Stefano Sala e Benedetta Mazza - ecco Perché il flirt al GfVip può essere solo finzione : Il flirt tra Stefano Sala e Benedetta Mazza è sincero? In tanti se lo stanno chiedendo, dopo che su Oggi sono state pubblicate delle indiscrezioni che getterebbero ombre sulla veridicità della ...

Gf Vip - Stefano Sala confessa Perché non poteva parlare della fidanzata : La confessione sulla fidanzata di Stefano Sala: ecco perché non ne parlava mai al Gf Vip Stefano Sala del Gf Vip 2018 ha spiegato chiaramente perché non parlava mai della sua fidanzata Dasha. Lo ha confessato a Jane e Martina, due persone con le quali ha costruito un bel legame. Ecco cosa ha detto, a […] L'articolo Gf Vip, Stefano Sala confessa perché non poteva parlare della fidanzata proviene da Gossip e Tv.

Milano - Sala dice "no" a due padri gay : "Ma Perché le donne sì?" : A giugno, davanti a tutte le telecamere, il sindaco di Milano Giuseppe Sala aveva corretto gli atti di nascita di bimbi di due donne nati in Italia ma tramite fecondazione eterologa. Era stato un gesto impegnativo che il sindaco aveva commentato dicendo: "Siamo felici che nella nostra città siamo tutti uguali". Ma adesso, quest'uguaglianza sembra essere già finita: come dimostrato dal caso di due uomini che hanno raccontato le loro vicissitudini ...

Bollette luce e gas - ecco Perché pagate di più. “Un salasso per tutti” : I prezzi di luce e gas in Italia sono più alti del 15% rispetto alla media UE. E’ quanto emerge da uno studio condotto da Facile.it che ha confrontato le Bollette dell’energia elettrica e del gas nei paesi europei. Secondo le stime di Facile.it, infatti, se in Italia si applicassero le tariffe calcolate come media di quelle europee, il costo complessivo delle Bollette di luce e gas si alleggerirebbe del 15%, con un risparmio ...