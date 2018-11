La potente cover di Don’t Let Me Be Misunderstood di Lady Gaga col trombettista Brian

optimaitalia

(Di domenica 18 novembre 2018) Potrebbe finire anche nella scaletta delle sue residency a Las Vegas del prossimo anno, ladiLet Me Bedi: una versionee intensa quella interpretata dalla popstar del classico di Nina Simone, per l'album Showboat delNewman.La cantante newyorchese, ora attrice dopo il debutto cinematografico col film record di incassi nel mondo A Star Is Born, ha inciso insieme all'amico storico e musicista, che l'accompagnerà nei concerti della residency di Las Vegas "Jazz & Piano", una collaborazione sulle note del classico Don't Let Me Beinciso dalla Simone nel 1964.Una versione marcatamente blues quella di, che accompagnata dal piano e dalla tromba gioca molto con la voce, la distorce, la estende, si muove egregiamente tra alti e bassi, conferendo alla canzone una vena sensuale e ...