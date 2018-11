Ibrahimovic | ' Via dalla Juve per colpa di Moggi' Maxwell e il retroscena sul passaggio

Ibrahimovic : “Non andrò via in prestito - sto parlando con la società. Vedremo…” : Mai banale Zlatan Ibrahimovic nelle dichiarazioni. Questa volta, l’attaccante svedese ha detto la sua riguardo il proprio futuro. Ibra non si immagina ancora lontano da Los Angeles (con il quale ha un contratto fino a dicembre 2018, ndr), ma ha avvertito la società americana esponendo le proprie richieste: “Via in prestito? Appartengo ai Galaxy e […] L'articolo Ibrahimovic: “Non andrò via in prestito, sto parlando con la ...

Ibrahimovic confessa : "Non volevo andare via dal Milan" : La suggestione di un ritorno in rossonero di Ibra stuzzica i cuori dei tifosi ogni giorno di più. È lo stesso svedese nella sua autobiografia "Io sono il calcio" a raccontare gli ultimi giorni a ...