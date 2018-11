MotoGp – Iannone | qualifiche con rimpianto | “se avessi fatto lo stesso tempo della Q1

MotoGp – Iannone super in Q1 - sorride Vinales : Lorenzo e Rossi partiranno dal fondo della griglia : Niente da fare per Jorge Lorenzo e Valentino Rossi in Q1: i due piloti rimangono fuori dalla Q2, applausi invece per Iannone e Vinales che staccano il pass per la seconda fase delle qualifiche Un weekend di gara complicato e ricco di sorprese e colpi di scena, quello in corso sul circuito Ricardo Tormo: tanti i big nella Q1 del Gp di Valencia, questo pomeriggio, tra cui Rossi, Vinales e Lorenzo. I piloti Yamaha hanno faticato sul bagnato ...

MotoGp – Iannone ‘imbocca’ la strada giusta a Valencia : “bilancio positivo dopo le Fp2” : Terminate le seconde prove libere sul circuito di Valencia, le dichiarazioni di Andrea Iannone: il pilota della Suzuki si professa soddisfatto Le seconde prove libere del Gp di Valencia si sono disputate sotto la pioggia battente che ha flagellato il circuito Ricardo Tormo questo venerdì. Il tempo più veloce è stato segnato da un sorprendente Danilo Petrucci, seguito da Marc Marquez e da Valentino Rossi. Subito dietro i tre piloti più ...

MotoGp - Brivio risponde piccato a Iannone : “il suo risentimento verso la Suzuki? E’ solo frustrazione” : Il team manager della Suzuki si è soffermato sulle parole di Iannone, rispondendo piccato alle sue accuse Non tira una bella aria in casa Suzuki, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni di Andrea Iannone, che non le ha mandate a dire ai vertici del team. AFP/LaPresse Parole durissime, figlie secondo Davide Brivio dell’imminente separazione che avverrà alla fine dell’anno: “quando abbiamo deciso di separarci, abbiamo ...

MotoGp – Malesia amara per Iannone - Andrea e la caduta di Sepang : “avrei centrato Marquez se non avessi frenato” : Andrea Iannone e la caduta al Gp della Malesia: tutta l’amarezza del campione di Vasto. Il pilota Suzuki spiega la sua scivolata di Sepagn Domenica amara per Andrea Iannone al Gp della Malesia: dopo aver avuto ‘giustizia’ per essere stato ostacolato da Marquez, poi penalizzato, nelle qualifiche di Sepang, il campione di Vasto ha dovuto fare i conti con una caduta in gara che gli ha impedito di portare a termine il suo ...

MotoGp - GP Malesia. Marquez ostacola Iannone in qualifica : ecco l'episodio incriminato VIDEO : In particolare, come scrive in un comunicato ufficiale la Direzione gara, il campione del mondo della MotoGP è " reo di aver guidato in maniera irresponsabile rallentando sulla traiettoria di gara e ...

MotoGp - Iannone furioso con Marquez dopo le qualifiche : “per colpa sua ho perso la prima fila” : Il pilota della Suzuki ha parlato del siparietto avvenuto in pista con Marquez, costato la prima fila all’italiano Quarto posto per Andrea Iannone sulla griglia di partenza del Gp della Malesia, lo stesso di quello ottenuto una settimana fa a Phillip Island. AFP/LaPresse Un risultato positivo che sarebbe potuto anche essere migliore per l’italiano, rallentato da Marquez proprio nel momento di massima spinta. L’ex Ducati è ...

MotoGp - Iannone preoccupato in Malesia : 'abbiamo troppi problemi - soffriamo in frenata e accelerazione' : AFP/LaPresse Interrogato ai microfoni di Sky Sport MotoGp , il rider di Vasto ha espresso le proprie preoccupazioni in vista del prosieguo del week-end: ' sicuramente le condizioni meteo sono state ...

MotoGp - Iannone preoccupato in Malesia : “abbiamo troppi problemi - soffriamo in frenata e accelerazione” : Il pilota della Suzuki ha analizzato la prima giornata di libere in Malesia, svelando alcuni problemi che hanno condizionato la sua moto Una giornata non proprio positiva per Iannone in Malesia, il venerdì di libere non ha lasciato il sorriso sul volto del pilota della Suzuki, costretto a fare i conti con alcuni problemi di difficile risoluzione. AFP/LaPresse Interrogato ai microfoni di Sky Sport MotoGp, il rider di Vasto ha espresso le ...

MotoGp - Iannone imbarazzante in conferenza : “cosa mi porto sempre dietro? Un profilattico” : Iannone sorprendente ed imbarazzante in conferenza stampa in Malesia: le parole del campione di Vasto dopo il secondo posto in Australia Poco tempo per riposare che si torna subito in pista: i campioni del motomondiale si sono trasferiti dall’Australia alla Malesia per l’ultimo round del trittico asiatico. Marc Marquez arriva a Sepang con tanta voglia di riscatto dopo la delusione di Phillip Island e il ritiro forzato dopo il ...

Andrea Iannone - GP Malesia MotoGp 2018 : “Ho grandi motivazioni per chiudere al meglio la mia avventura in Suzuki” : Reduce dall’eccellente secondo posto di Phillip Island (Australia), Andrea Iannone è convinto del fatto suo nel penultimo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP a Sepang (Malesia). Sull’asfalto asiatico il pilota della Suzuki vuol confermarsi e dimostrare il suo valore anche per rafforzare la propria figura di leader in squadra. Un team che “The Maniac” lascerà a fine anno, per salire in sella all’Aprilia, ed ...

MotoGp - Iannone : «Non so perché la Suzuki mi ha lasciato andare» : ROMA - Il 2017 è stato un mezzo flop, a causa di errori nello sviluppo del motore, ma nel 2018 le performance di Andrea Iannone in Suzuki sono nettamente migliorate. Il pilota abruzzese ha ottenuto ...

MotoGp - Andrea Iannone : “Se la Suzuki è migliorata - il merito è del mio lavoro” : Secondo nel GP d’ Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP, Andrea Iannone è soddisfatto del risultato finale anche se forse il target “vittoria” non era così distante, visto il passo dimostrato nella seconda parte della corsa australiana. Tuttavia, il riscontro finale è pieno di significati perché ottenuto in sella ad una moto, la Suzuki, in grande crescita nel corso di questa stagione, come i 4 podi di ...

MotoGp - GP Malesia. Appiedati anzitempo? Iannone - Lorenzo e Bautista : tre piloti - tanti rimpianti : Casi estremi forse, ma sintomatici di un mondo che difficilmente concede ulteriori possibilità. Ci sono anche ragioni personali a monte, caratteri complessi da conciliare, incomprensioni difficili da ...