Mattarella : investire in infrastrutture materiali e immateriali : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ribadisce l'importanza delle grandi opere: "Con una visione ampia e di lungo termine, bisogna investire nelle necessarie infrastrutture materiali e immateriali, incluse digitalizzazione, istruzione e formazione, fondamentali per acquisire capacità culturali adeguate nell’economia della conoscenza", afferma Mattarella in un messaggio inviato all'assemblea ...