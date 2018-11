Moto2 Valencia - la pole per Luca Marini dello Sky Team : Valencia - Luca Marini si prende la pole in Moto2 per il Gp di Valencia, ultimo della stagione: il pilota dello Sky Team gira in 1:35.777, precede di 27 millesimi Xavi Vierge, a 168 millesimi Marcel ...

Gp Valencia : Marini in pole nella Moto2 : Il neo campione del mondo Francesco Bagnaia, compagno di squadra di Marini, apre la seconda fila, seguito da Lorenzo Baldassarri e dal britannico Sam Lowes.

Gp Valencia : Marini in pole nella Moto2 : Il neo campione del mondo Francesco Bagnaia, compagno di squadra di Marini, apre la seconda fila, seguito da Lorenzo Baldassarri e dal britannico Sam Lowes. 17 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su ...

Moto2 - Marini strepitoso : sua la pole a Valencia : Bagnaia in seconda fila Con ancora una possibilità di conquistare il titolo-team, alla sua ultima gara con la squadra ed in Moto2 da Campione del Mondo 2018 Francesco Bagnaia vuole dare il suo ...

Moto2 - Luca Marini show! Sua la pole position a Valencia : seconda fila per il campione del mondo Bagnaia : E' il fratello minore di Valentino Rossi il poleman del Gp di Valencia di Moto2, seguito da Vierge e Schrotter, seconda fila invece per il campione del mondo di Moto2 Pecco Bagnaia. ' Sono ...

Moto2 - GP Valencia 2018 : risultati e classifica qualifiche. Pole strepitosa di Luca Marini - Francesco Bagnaia è quarto : Luca Marini non si ferma più. Il pilota dello SKY Sport Racing Team VR46, reduce dal successo in Malesia, conquista la seconda Pole stagionale nel Mondiale Moto2 2018 a Valencia, bissando il riscontro di Brno (Repubblica Ceca). Il fratellino di Valentino Rossi ha preceduto lo spagnolo Xavi Vierge, in sella alla Kalex Dynavolt Intact GP, di 0″027 e il tedesco Marcel Schrotter (Dynavolt Intact GP) di 0″168. In quarta posizione troviamo ...

Moto2 – Luca Marini show! Sua la pole position a Valencia : seconda fila per il campione del mondo Bagnaia : seconda pole stagionale per Luca Marini: il fratello di Valentino Rossi davanti a tutti nelle qualifiche del Gp di Valencia Dopo la prima vittoria iridata in carriera di due settimane fa in Malesia, Luca Marini continua a sorridere e lo fa con una splendida pole position conquistata oggi sul circuito Ricardo Tormo. E’ il fratello minore di Valentino Rossi il poleman del Gp di Valencia di Moto2, seguito da Vierge e Schrotter, seconda ...

Moto2 - GP Malesia 2018 : risultati qualifiche. Alex Marquez fa il vuoto e centra la pole su Marini e Quartararo. Bagnaia 6° - Oliveira 7° : Lo spagnolo Alex Marquez (KAlex EG 0,0 VDS) si sveglia dopo diverse settimane di torpore e domina, senza mezzi termini, le qualifiche di Sepang e centra pole position del Gran Premio della Malesia 2018 di Moto2. Il “fratellino” di Marc dopo aver fatto bottino pieno nelle prove libere, stampa ad inizio sessione il tempo di 2:05.629 e nessuno riesce ad avvicinarsi a tale prestazione. Nel finale, addirittura, Marquez finisce a terra in ...

Moto2 - GP Giappone 2018 : Francesco Bagnaia centra la sesta pole della stagione davanti a Quartararo e Lecuona. Oliveira solo 9° - Marini 11° : Francesco “Pecco” Bagnaia ha conquistato una fantastica pole position (la sesta della stagione) nel Gran Premio del Giappone 2018, sedicesimo e quartultimo appuntamento del Motomondiale. L’alfiere dello Sky Racing Team VR46, leader del Mondiale, è stato rapidissimo sin dal primo giro ed ha collezionato un run di sette-otto giri molto costanti sul piede del 1:50 alto che fa ben sperare anche in ottica gara. Il torinese ha fatto ...

Moto2 - GP Thailandia 2018. Baldassarri in pole - 2° Marquez - 3° Marini : E bravo il Balda, che torna in prima fila. Per la seconda volta dopo quella di Jerez a maggio. "Mi sentivo bene è filato tutto nel migliore dei modi" confida sorridente e accaldato ai microfoni di Sky.