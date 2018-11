Investimenti per il sociale | la fondazione Enaudi disegna nuove strade

Campidoglio - oltre un miliardo di Investimenti per strade e trasporti : 'Un piano di investimenti espansivo per cambiare la citta' e rilanciare l'economia', fanno sapere dal Campidoglio.

Roma - 1 - 1 miliardi di Investimenti per opere e strade : ok a bilancio : "Un piano di investimenti espansivo per cambiare la città e rilanciare l'economia", fanno sapere dal Campidoglio.

Investimenti esteri - Sala : «L’Italia perde colpi - Milano un porto sicuro» : L’intervista del sindaco di Milano alla trasmissione di Corriere Tv «Crescere Italia». Il rapporto con il governo di Lega e 5 Stelle, la corsa alle Olimpiadi invernali del 2026, la Tav e le grandi opere. Il futuro del centrosinistra e del Partito democratico

Investimenti esteri - Sala : «L'Italia perde colpi - Milano porto sicuro» : «Se guardo a Milano non sono preoccupato, mentre se guardo all'Italia sì». Il sindaco Giuseppe Sala - intervistato da Corriere Tv - riassume così lo scenario degli Investimenti stranieri nel nostro ...

Horizon Mediterraneo : produttività motore di Pace la Tunisia piattaforma per gli Investimenti italiani e hub per l'Africa : ...si intreccia nella creazione di punti di forza reciproci importanti per aumentare la resilienza di queste due realtà nel dare una risposta concreta alla crescita della domanda commerciale nel mondo ...

Snam - Investimenti per 200 milioni di euro nella transizione energetica : La Snam ha stanziato 200 milioni di euro per sostenere lo sviluppo di nuovi business nel campo della transizione energetica. Gli Investimenti rientrano nel nuovo piano industriale al 2022 presentato dal gestore della rete dei gasdotti italiani e sono destinati in particolare al settore dei combustibili "bio".Focus su biometano e biogas. La Snam parla di sviluppo "molto promettente" per il settore del biometano anche alla luce ...

BMW - Utili in calo - ma crescono gli Investimenti per le elettriche : Il gruppo BMW subisce, come tutto il settore, le difficili condizioni del contesto operativo, ma non abbandona il suo impegno verso la mobilità del futuro e, anzi, aumenta i suoi sforzi in particolare sull'elettrificazione della gamma. per questo motivo che l'azienda di Monaco di Baviera ha chiuso i primi nove mesi dell'anno e il terzo trimestre con risultati in flessione, soprattutto sul fronte della redditività. Aumentano investimenti in ...

Snam : Investimenti per 5 - 7 miliardi - dividendo +5% : Snam ha approvato il nuovo piano strategico 2018-2022 che vede tutti i target in crescita e investimenti per 5,7 miliardi di euro, in crescita del 10% rispetto al piano precedente. Nel nuovo piano è ...

Renault-Nissan - Investimenti in Cina per guida autonoma. Alleanza punta su WeRide.ai per sviluppo auto livello 4 : PECHINO - Renault-Nissan-Mitsubishi e WeRide.ai incrementeranno la loro presenza nei servizi dei veicoli a guida autonoma in Cina. Alliance Ventures, il fondo corporate di venture capital di...

Manovra - Padoan : per crescere contano Investimenti ma Governo... : Roma, 5 nov., askanews, - Pier Carlo Padoan, ex ministro dell'economia, critica il suo successore al dicastero di via XX settembre per aver cambiato linea rispetto alle strategie di crescita del Paese, alimentando il deficit e scoraggiando gli investimenti, che ...

Manovra - Padoan : per crescere contano Investimenti ma Governo... : Roma, 5 nov., askanews, - Pier Carlo Padoan, ex ministro dell'economia, critica il suo successore al dicastero di via XX settembre per aver cambiato linea rispetto alle strategie di crescita del Paese, alimentando il deficit e scoraggiando gli investimenti, che ...

Agricoltura : da Lombardia altri 450mila euro per Investimenti in biologico : Milano, 3 nov. (AdnKronos) - Nell'ambito della misura 11 del Programma di sviluppo rurale, la Regione Lombardia ha approvato lo stanziamento di 450.000 euro in favore di 29 aziende agricole lombarde che si occupano di produzione biologica. "La Regione Lombardia vuole aiutare concretamente questi imp

Legge di Bilancio - 5 - 9 miliardi per gli Investimenti. Con l’incognita competenze e tempi per far partire i cantieri : Il governo moltiplica gli investimenti pubblici con l’obiettivo di sostenere l’economia. Nella manovra 2019 ci sono più dei 3,5 miliardi indicati dal Tesoro all’interno della nota di aggiornamento al Def: stando al testo inviato al Parlamento, per l’anno prossimo l’esecutivo ha stanziato in tutto 5,9 miliardi creando un fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali e uno per gli enti ...

Investimenti alternativi : i private equity supereranno gli hedge fund : Come ha spiegato Mark O'Hare , amministratore delegato di Prequin, uno dei principali driver della crescita attesa del mondo degli Investimenti alternativi sono i rendimenti a lungo termine ...