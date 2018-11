Il sacro non abita più qui | i fedeli rivogliono le chiese

Nicchi alza la voce : «Non manderemo più arbitri al massacro» : Marcello Nicchi, in conferenza stampa al Viminale con il ministro dell'Interno Matteo Salvini, avverte il mondo del calcio Marcello Nicchi alza la voce. Dopo i gravosi fatti accaduti nel Lazio, il capo degli arbitri ha deciso di mandare un forte segnale a tutte le società calcistiche: «Oggi è arrivato il ...

Salvini : «Prescrizione? Non si riforma così. Il contratto è sacro - ma...» : Il leader della Lega: «Io rispetto gli impegni presi, ma vale per tutto: reddito di cittadinanza, Fornero, analisi sulle grandi opere... Non parlo di manine, ma avevo inserito una norma nel dl fiscale, e il testo finale è uscito in un altro modo...»

Pharrell contro Trump : "Non si suona Happy dopo un massacro" : Pharrell Williams ha diffidato Donald Trump dall'utilizzare la sua hit 'Happy'. Il cantante ha inviato una lettera di diffida compilata dai suoi legali al Presidente degli Stati Uniti, reo a suo ...

CartaBianca - Vittorio Sgarbi vs Mario Giordano. Il critico : “Fate tacere questa rana! La legge non è sacra - Dio è sacro - imbecille!” : Mario Giordano da una parte, Vittorio Sgarbi dall’altra: protagonisti di una lite furibonda a Carta Bianca. L’arresto di Mimmo Lucano, sindaco di Riace, accende il dibattito nel talk di Rai3 che trascende con insulti e urla in diretta televisiva. Per il giornalista la violazione della legge non può essere giustificata usando come scusante la disobbedienza civile: “La nostra bussola in questo momento è il rispetto della legge. La ...

"Mio nonno Jonas Noreika non fu eroe anti-Urss : massacrò ebrei"/ Lituania - 'generale Tempesta' aiutò nazisti : Lituania, la nipote svela: 'mio nonno Jonas Noreika non fu un eroe nazionale anti-Urss, massacrò gli ebrei e aiutò i nazisti durante l'occupazione'.