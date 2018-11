Google Drive consente di fare il backup manuale dei dati

A partire da oggi - WhatsApp non occupa più spazio di archiviazione su Google Drive : WhatsApp ha stretto un accordo con Google per fare in modo che i backup dell’applicazione di messaggistica non gravino più sullo spazio di […] L'articolo A partire da oggi, WhatsApp non occupa più spazio di archiviazione su Google Drive proviene da TuttoAndroid.

Google Drive dà il benvenuto ai backup manuali : Dopo un periodo di gestazione nemmeno troppo lungo ecco che arrivano i backup manuali su Google Drive. La nuova implementazione di Google è in fase di roll out da remoto considerando le varie testimonianze di parecchi utenti che si sono ritrovati con un nuovo pulsante dedicato nel menù di backup. L'articolo Google Drive dà il benvenuto ai backup manuali proviene da TuttoAndroid.

Empty permette di cancellare automaticamente il cestino di Google Drive : Empty è un'applicazione che permette di cancellare automaticamente il cestino di Google Drive per evitare di doversi ricordare di eliminare i file manualmente. L'applicazione cancella al massimo 10.000 file al giorno e iniziando sempre dai file più vecchi. E' comunque possibile disattivare il processo automatico e riattivarlo in qualsiasi momento oppure decidere quando farlo partire. L'articolo Empty permette di cancellare automaticamente il ...

Google Drive si rinnova e diventa Google One : 2 TB con 9 - 99 euro al mese : Dopo tanti anni di onorato servizio, Google Drive cambia look e diventa Google One, che va a raggruppare più servizi prima divisi in uno solo. I servizi che Google One incorpora sono Drive, Gmail e leggi di più...

Google sta testando il backup manuale su Google Drive in Android 9 Pie : Google sta testando su Android 9 Pie la possibilità di effettuare manualmente un backup dei propri dati su Google Drive. L'articolo Google sta testando il backup manuale su Google Drive in Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Ecco Google Drive con il nuovo Material Theme : Google Drive si prepara a vestirsi di nuovo grazie al Material Theme: Ecco come sarà grazie ad alcuni screenshot. L'articolo Ecco Google Drive con il nuovo Material Theme proviene da TuttoAndroid.

Google Drive - arriva la pagina “Priorità” generata dall’IA : scoprite quali file richiedono modifiche : Google Drive: Save time. Stay focused: questo è il titolo dell’ultimo Cloud Next con cui Google ha presentato un’interessante novità per Drive. Gli […] L'articolo Google Drive, arriva la pagina “Priorità” generata dall’IA: scoprite quali file richiedono modifiche proviene da TuttoAndroid.

Piccole novità per Google Duo - YouTube - YouTube Music - Google Drive e App Google : La scorsa settimana Google ha rilasciato un aggiornamento per numerose delle proprie app presenti sul Play Store, ma non tutti sono stai particolarmente […] L'articolo Piccole novità per Google Duo, YouTube, YouTube Music, Google Drive e App Google proviene da TuttoAndroid.