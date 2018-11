Coni | Salvini | Reazione Malagò? E' nervoso | lì girano tanti soldi

Riforma Coni - Salvini risponde a Malagò : 'E' nervoso? Sì - perché lì girano molti soldi' : Il contrattacco di Salvini, infatti, arriva due giorni dopo le dure accuse di Malagò , "non è una Riforma, ma l'occupazione del Coni da parte della politica", ; e soprattutto nel giorno in cui a dar ...

Coni - Salvini attacca Malagò : “è molto nervoso - lì girano tanti soldi…” : Matteo Salvini prosegue deciso nella riforma progettata dal Governo che vedrà anche alcune modifiche alla struttura del Coni “Malagò è molto nervoso“. Così il vicepremier Matteo Salvini replica alle accuse del presidente del Coni sulla riforma progettata dal Governo. “Lì girano tanti soldi – ha aggiunto Salvini intervistato da RaiSport, prima di entrare a San Siro per Italia-Portogallo – Ci sono ...

Incontro BerlusConi Salvini - il Ministro minimizza : 'Preso solo un caffè - io zuccherato' : C'era una volta un centrodestra che viaggiava a "trazione Forza Italia". Il partito di Silvio Berlusconi guidava in maniera netta la coalizione e dettava le linee guida. L'irruzione sulla scena di Matteo Salvini ha, però, ribaltato le gerarchie e oggi la Lega è il partito egemone. Lo è di gran lunga e a ribadirlo ci sono i sondaggi che puntualmente incoronano il ruolo di leader dell'attuale Ministro dell'Interno che, oggi, governa assieme al ...

Sì Tav - in piazza a Torino scende Forza Italia tra slogan pro BerlusConi - ‘pensionati all’attacco’ e richieste a Salvini : ‘Torna’ : A una settimana di distanza dalla manifestazione Sì Tav di piazza Castello, oggi a Torino Forza Italia ha chiamato a raccolta qualche centinaio di attivisti per ribadire il proprio “sì” alla grande opera. Una piazza che sembra lanciare un messaggio chiaro agli ex alleati della Lega: “Il matrimonio tra Lega e M5s è contro natura, vogliamo ritornare a essere in coalizione” dichiara il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, che è ...

Incontro Salvini – BerlusConi - il leader di Forza Italia preoccupato per il paese : Incontro Salvini – Berlusconi, il leader di Forza Italia vede un paese lontano e isolato dall’UE “L’Italia rischia l’isolamento in Europa”, avrebbe detto il Cavaliere a Salvini, “Una procedura di infrazione significa che non arriveranno più investimenti all’Italia. Dietro l’angolo c’è l’abisso: la possibilità che lo Stato non possa pagare gli stipendi pubblici e che il governo sia ...

