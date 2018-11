Salvini tira dritto | gli inceneritori si fanno E senza ceppa

Matteo Salvini - la donna denunciata per i fischi a L'aria che tira : 'Sono una terrona - e così...' : 'Ho colto l'occasione, quando mi ricapitava?'. Eleonora, 59 anni, denunciata per i fischi a Matteo Salvini , ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, fornisce la sua versione su quanto ...

Manifestazione antirazzista a Roma - Matteo Salvini : “La pacchia è strafinita” : A Roma è partito il corteo antirazzista e antifascita contro il governo e il decreto Salvini. Tra i partecipanti, anche il sindaco di Riace sospeso, Mimmo Lucano: "Abbiamo fame di umanità". Immediato il commento del ministro dell'Interno: "Insulti di ogni tipo contro di me. Tutte medaglie. Ma la pacchia è strafinita".Continua a leggere

Roma - corteo antirazzista contro il decreto Salvini : bus dei manifestanti fermati dalla polizia : Si svolgerà oggi a Roma, a partire dalle 14, la prima grande manifestazione contro il decreto Salvini: appuntamento a Piazza della Repubblica, poi si sfilerà fino a San Giovanni in Laterano. Attese decine di migliaia di persone, ma la polizia sta fermando decine di bus alle porte della capitale per controlli e perquisizioni. Gli organizzatori della manifestazione: "Vogliono intimidirci".Continua a leggere

Elisa Isoardi e Matteo Salvini - il poeta Gio Evan tirato in ballo : 'Non voterò mai Lega - ma con lei...' : Chi sostiene me e non la politica di Salvini mi dice 'poveretto, ti usano', mentre gli haters dicono 'giusto con una poesia di Gio Evan' poteva finire una relazione così...'.

M5s ritira e ripropone l'emendamento sulla prescrizione | Salvini : la riforma si farà ma no ai processi infiniti per gli innocenti : Ddl anticorruzione, il leader della Lega "apre" ai cinquestelle: "riforma della giustizia, e anchedella prescrizione, sono nel contratto di governo e diventerannorealtà: l'importante è farle bene queste riforme, evitandoche i processi durino all'infinito anche per gli innocenti".

Paola Egonu - star della pallavolo : 'Io simbolo dell'Italia multirazziale?' - come umilia gli anti-Salvini : Per qualche settimana Paola Egonu è stata l'idolo del centrosinistra. Quasi 20 anni, padovana nata da genitori nigeriani, nei giorni del Mondiale di pallavolo è diventa il simbolo dell' Italia '...

Manovra - Salvini tira dritto : "La Ue può mandare letterine fino a Natale" : 'Noi tiriamo dritto, Bruxelles può mandare dodici letterine fino al 25 dicembre quando la porta Babbo Natale. Noi rispettosamente e educatamente diciamo: prima vengono gli italiani'. Il vice Premier e ...

Salvini : "Se la Ue insiste a tirare schiaffoni mi verrebbe voglia di dare più soldi agli italiani" : Il vicepremier leghista: "Siamo qua per lavorare, migliorare lavita degli italiani. Da Bruxelles dicono solo che non bisognatoccar la legge Fornero. Si commenta da sola. C'e' un attaccoall'economia italiana. Andiamo avanti. Non cambiamo qualcosa per la letterina"

Salvini : sulla manovra non cambiamo una virgola - si tira dritto : Mosca, 17 ott., askanews, - 'sulla manovra economica, se ce la bocciano, non so cosa giocarci. Ma sulla manovra non cambiamo una virgola, si tira dritto'. Lo dichiara il ministro dell'Interno, Matteo ...

Immigrati - il titolo-vergogna di Repubblica sulla candidata con Salvini cacciata dalla 'squadra antirazzista' : Più che altro ci si può chiedere cosa ci facesse Titty Astarita , che è stata candidata in una lista civica legata a 'Noi con Salvini', in una squadra di calcio chiamata Afro Napoli United . Da ...

Si candida con Salvini - calciatrice messa fuori dalla rosa della squadra antirazzista : Duro il comunicato della società che parla di incompatibilità. Le compagnie di squadra domenica hanno scelto di non scendere...

Calciatrice si candida con Salvini : messa fuori rosa/ AfroNapoli : “Siamo antirazzisti - vada a giocare altrove” : Calciatrice si candida con Salvini: messa fuori rosa. AfroNapoli: “Siamo antirazzisti, vada a giocare altrove”. Ma le compagne di squadra la difendono: “Lo sport non ha colore politico”(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 11:49:00 GMT)

Bomba carta - Salvini : chi tira le bombe è un cretino da galera : Trento, 13 ott., askanews, - 'Chi tira bombe non è un 'anarchico' ma un cretino che deve passare un po' di tempo in galera. Noi non abbiamo paura e andiamo avanti'. Lo ha affermato il leader della ...

Matteo Salvini - slovacca stuprata da clandestino nel centro Baobab : 'Pena per femministe e antirazzisti' : Una slovacca di 38 anni ha denunciato di essere stata stuprata da un immigrato tunisino irregolare di 20 anni, nella tendopoli gestita dal centro sociale Baobab dietro la stazione Tiburtina a Roma . ...