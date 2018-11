Roma | il Campidoglio affida il 1° appalto per il verde pubblico dopo Mafia Capitale I

Campidoglio : la cultura a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi : Eventi, mostre, incontri dal territorio nella settimana dal 12 al 18 novembre Roma – Roma capitale della cultura. La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di eventi culturali, incontri, mostre, e attività per bambini e adulti. Eccone alcuni per la settimana dal 12 al 19 novembre nelle Biblioteche e nei Municipi. MunicipiO I. Alla Biblioteca Enzo Tortora in via Zabaglia 27b, mercoledì 14 novembre alle 16.30, proiezione ...

Roma - adesione a sciopero Ama al 70% : i lavoratori protestano in Campidoglio - : Rifiuti, Cobat: 'Economia circolare imperativo obbligatorio' In fiamme capannone a Marcianise nel casertano, il sindaco: 'Disastro ambientale' Ti potrebbe interessare: Roma, Codacons: 'Affrontare l'emergenza rifiuti ...

Roma - sit-in dei dipendenti Ama in Campidoglio : urla e proteste contro il collega al lavoro : ”Sono a rischio gli stipendi di novembre, anzi da novembre in poi”. Lavoratori Ama in piazza in Campidoglio a Roma per il sit in convocato in occasione dello sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati per lo sblocco dello stallo sul bilancio di Ama. ”Da mesi sta andando avanti la trattativa con il Campidoglio per l’approvazione del bilancio – dice una delle lavoratrici di Ama, non iscritta al sindacato ma che ha ...

Maltempo a Roma - restano attivi l’Unità di Crisi e il COC del Campidoglio per l’Allerta Meteo : A seguito del Bollettino di criticita’ idrogeologica e idraulica emesso oggi dalla Protezione Civile della Regione Lazio, che conferma il livello di criticita’ arancione, restano attivi il Centro Operativo Comunale (Coc) di Roma Capitale e le Unita’ di Crisi Locale (Ucl) municipali. Lo comunica il Campidoglio. Proseguono le attivita’ per fronteggiare gli effetti del Maltempo. Dal pomeriggio di giovedi’ 1 novembre ...

Maltempo Roma - resta attivo il “Centro operativo comunale” del Campidoglio : “A seguito del Bollettino di criticità idrogeologica e idraulica emesso oggi dalla Protezione Civile della Regione Lazio, che conferma il livello di criticità arancione, restano attivi il Centro operativo Comunale (Coc) di Roma Capitale e le Unità di Crisi Locale (Ucl) municipali. Proseguono le attività per fronteggiare gli effetti del Maltempo. Dal pomeriggio di giovedì 1 novembre sono state oltre 240 le richieste di intervento pervenute ...

'Miraggi e raggiri' - ma ora Romadicebasta. Una giornata contro la Raggi in Campidoglio : Sabato mattina sotto al Marc'Aurelio migliaia di cittadini hanno protestato contro la mala gestione della Capitale da parte dell'amministrazione grillina del sindaco grillino Virginia Raggi. Qui l'...

"Miraggi e raggiri" - ma ora Romadicebasta. Una giornata contro la Raggi in Campidoglio : Sabato mattina sotto al Marc'Aurelio migliaia di cittadini hanno protestato contro la mala gestione della Capitale da parte dell'amministrazione grillina del sindaco grillino Virginia Raggi. Qui l'intervista alle organizzatrici della protesta. Come e dove è nata #Romadicebasta [articlepreview id

Romadicebasta - migliaia in piazza contro Virginia Raggi/ Campidoglio - Sindaco : "non mi dimetto - e Salvini.." : Romadicebasta, sit-in in Campidoglio Sindaco Virginia Raggi: degrado e sicurezza, replica a Pd-Fi "non mi dimetto, Salvini rispetti patti".

“Roma dice basta” - migliaia di persone al Campidoglio contro il degrado. I cori per la sindaca Raggi : “Dimissioni” : “Roma dice basta“. Con questo slogan, lanciato sui social da sei donne autodefinitesi “cattive ragazze”, si sono riuniti in piazza del Campidoglio migliaia di romani in polemica con l’amministrazione di Virginia Raggi. Protestano contro la “grande monnezza“, le buche, la sporcizia, “l’abbandono della città”. “Vogliamo che Roma torni a essere una capitale: inclusiva, ...

Roma DICE BASTA/ Migliaia in piazza al Campidoglio : Pd e Forza Italia "adottano" manifestazione contro Raggi : ROMADICEBASTA, sit-in in Campidoglio contro il degrado. Ultime notizie, nel mirino il sindaco Virginia Raggi: presente Carlo Calenda, "stanchi della gestione"(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 18:52:00 GMT)

'Roma dice basta' - in Campidoglio la manifestazione contro il degrado : Folla al Campidoglio , a Roma per una manifestazione contro il degrado sotto all'ufficio del sindaco Virginia Raggi . ' Vogliamo che Roma torni a essere una Capitale: inclusiva, vivibile, accogliente, ...

Romadicebasta - migliaia al Campidoglio contro il degrado/ Ultime notizie “Raggi dimettiti non hai fatto nulla" : Romadicebasta, sit-in in Campidoglio contro il degrado. Ultime notizie, nel mirino il sindaco Virginia Raggi: presente Carlo Calenda, "stanchi della gestione"(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 14:05:00 GMT)

"Roma dice basta" - la protesta contro il degrado in Campidoglio : Roma,, askanews, - Migliaia di persone con cartelli e fischietti si sono date appuntamento in Piazza del Campidoglio, dove ha sede il Comune di Roma, per dire basta al degrado della Capitale. I ...

Roma - migliaia di cittadini al Campidoglio contro il degrado. I cori : “Raggi dimettiti”. “L’avevo votata - ora mi pento” : cittadini in piazza per dire basta. “Stop al degrado“, “Tu pisoli, io brontolo”, e cori: “Raggi dimettiti”. A migliaia sono scesi in piazza questa mattina contro il degrado e i tanti problemi della Capitale. “Non abbiamo un sindaco, abbiamo un ologramma”, dicono i manifestanti. “Io l’avevo votata, Virginia Raggi, ma me ne sono pentita”, dice una manifestante. “Dopo due anni ...