Mondiali Curling 2018 – Italia pronta per la kermesse di Tallin | il programma delle

(Di venerdì 16 novembre 2018) Gli azzurri impegnati da domani in Estonia con entrambe le Nazionali, maschile e femminile, nella rassegna continentale: l’obiettivo primario è guadagnarsi il pass per iTutto pronto an, in Estonia, dove da domani prendono il via i campionati Europei, il primo grande appuntamento della stagione di-19: una settimana, fino al 24 novembre, per eleggere i nuovi campioni continentali dopo i trionfi nella scorsa stagione della Svezia in campo maschile e della Scozia in campo femminile. L’si presenta an con entrambe le rappresentative nazionali e sotto la guida degli allenatori Soren Gran e Violetta Caldart così come del direttore tecnico azzurro Marco Mariani. Dopo il terzo postodonne lo scorso anno a San Gallo, le squadre tricolori si presentano in Estonia con ambizioni importanti. I due tornei, maschile e femminile, ...