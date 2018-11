Giornata nazionale della Colletta alimentare

Milano. Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne : L’associazione culturale “Pacta Arsenale dei Teatri”, con il patrocinio del Municipio 5, realizza l’iniziativa “Adesso Libere”. Appuntamento lunedì 26 novembre

Giornata nazionale del diabete. In provincia circa 9.800 diabetici. Fondamentale la prevenzione : Oggi nel mondo ne sono colpite più di 400 milioni di persone e si stima che il loro numero salirà prima del 2040 a quasi 650 milioni. Nei Paesi Occidentali, il diabete mellito è la prima causa di ...

Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada : ... Riflettere sul dolore provocato dalla morte e dal ferimento di milioni di persone nel mondo a causa di incidenti stradali; Informare sulle gravi conseguenze degli incidenti stradali, anche sul piano ...

Parkin Zone onlus celebra la Giornata nazionale del Parkinson : Roma, 14 nov., askanews, - Parkin Zone onlus, in occasione della Giornata Nazionale del Parkinson il 24 novembre, organizza, nella cornice di Palazzo Merulana a Roma, una riunione informativa sulla ...

Scandiano in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne : ... , sono la raffigurazione degli opposti, di chi nutre solo l'anima e di chi ha la passione per i beni materiali, della vita e della morte, di dio e della scienza. E gli opposti, come nella vita di ...

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne - al Mancinelli platea di giovani per la storia di Lucia Annibali : ORVIETO Al Teatro Mancinelli la Giornata del 12 novembre è stata inserita all'interno della rassegna di spettacoli dedicati alle scuole anticipando la data del 25 novembre, istituita a livello Internazionale per contrastare la violenza sulle donne. Con un messaggio forte di speranza e di coraggio ...

Agricoltura : domenica 11 Novembre a Pisa la Giornata nazionale del Ringraziamento : Si celebra domenica 11 Novembre a Pisa la 68ª Giornata nazionale del Ringraziamento, la tradizionale ricorrenza che dal 1951 viene festeggiata dalla Coldiretti in tutta Italia con una manifestazione promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana (Cei) per rendere grazie per il raccolto dei campi e per chiedere la benedizione sulla nuova annata. L’11 Novembre, giorno di San Martino, chiude infatti tradizionalmente il bilancio di un anno di lavoro ...

Giornata delle Forze Armate e Festa dell'Unita' nazionale/a Perugia - questa mattina - la cerimonia all'Ara Pacis di via Masi : UMWEB, Perugia. Si sono svolte questa mattina all'Ara Pacis di Via Masi a Perugia le celebrazioni ufficiali per la Giornata delle Forze Armate e Festa dell'Unità nazionale. Oltre ai massimi ...

Luca Aresta - M5S - : LE NOSTRE FORZE - ARMATE DI ORGOGLIO E UMANITA' Riflessioni a margine della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze ... : Con il 4 novembre 1918 l'unificazione territoriale, politica e istituzionale dell'Italia fu interamente realizzata. Simbolicamente, la Prima Guerra Mondiale rappresenta quindi un tassello dell'Unità ...

4 novembre - Giornata dell’Unità Nazionale : ecco perché è festa : perché festeggiamo il 4 novembre? La risposta in apparenza è semplice: si tratta della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate riconosciuta come tale perché da quel giorno, di ormai 100 anni fa, entrò in vigore l’armistizio di Villa Giusti firmato dall’Impero austro-ungarico e dal Regno d’Italia. Fu la fine della Prima Guerra Mondiale e l’Italia, come alleata alla Triplice Intesa, formata da Regno Unito, Francia e Russia, era tra le ...

Giornata dell'Unità Nazionale. A Cervia lo spettacolo musico-teatrale "La grande guerra è finita!" : Gli spettacoli assomigliano a dei viaggi, a dei viaggi virtuali, movimenti dello spirito nello spazio e nel tempo. Ogni giorno è un viaggio. Ogni amore è un viaggio. Ogni vita è un viaggio. Ogni ...

"Caserme Aperte" per il Giorno dell'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate : Non solo cerimonie, parate, fanfare, corone d'alloro e commemorazioni dei caduti, alla presenza di autorità, reduci e associazioni combattentistiche e d'arma varie ma anche l'apertura straordinaria di ...

Ostuni celebra la Giornata delle Forze Armate e la Festa dell'Unità Nazionale : Successivamente il corteo proseguirà verso Viale dello Sport dove, alle ore 12, verrà deposta un'altra corona d'alloro ai piedi del Monumento ai Caduti in Mare. Nell'anno in cui si celebra inoltre il ...

Santarcangelo - domenica le celebrazioni per la Giornata dell'unità nazionale e festa forze armate : 'Una rassegna con più di venti appuntamenti tra commemorazioni istituzionali, mostre, presentazioni di libri, incontri di approfondimento, concerti, spettacoli, film, letture e laboratori per bambini.