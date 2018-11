Tina Cipollari compie gli anni | la dedica del fidanzato Vincenzo Ferrara

Tina Cipollari ha spento 53 candeline ed il fidanzato le ha dedicato un post con foto romantico. Guarda la FOTO : All’amor non si comanda. Vale per tutti. E vale anche per Tina Cipollari che spegne 53 candeline, con tanto di dedica con la FOTO del fidanzato. Come riportato da Leggo.it infatti l’opinionista e tronista di “Uomini e donne”... L'articolo Tina Cipollari ha spento 53 candeline ed il fidanzato le ha dedicato un post con FOTO romantico. Guarda la FOTO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Chicco Nalli geloso di Tina Cipollari : “Io sono unico e insostituibile” : Chicco Nalli torna a parlare del rapporto con Tina Cipollari e ammette di essere geloso di Vincenzo Ferrara, il nuovo compagno della vamp. L’esperto di hair style, intervistato da Nuovo Tv, ha raccontato di aver conosciuto il ristoratore fiorentino che ha restituito il sorriso a Tina dopo il divorzio. I due hanno avuto una lunghissima chiacchierata, durante la quale Chicco Nalli ha confessato essere geloso di Vincenzo e di avere ancora un ...

Uomini e Donne oggi - Gianluca nel mirino : i sospetti di Tina Cipollari : Uomini e Donne oggi: Gianluca finisce nel mirino del pubblico, ma anche Tina Cipollari ha qualche sospetto Gianluca Scuotto del Trono Over di Uomini e Donne è finito ormai nel mirino del pubblico. I telespettatori quest’anno sembrano non riuscire ad apprezzare nessuno dei cavalieri protagonisti. In particolare, ogni settimana, Gianluca viene duramente criticato dal pubblico. […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Gianluca nel mirino: i ...

Tina Cipollari accusata da Angela di aver fatto business a U&D con l'ex Kikò Nalli : Le ultime puntate andate in onda di Uomini e Donne si sono rivelate eccessivamente movimentate: dopo le risse, gli spintoni, i bicchieri d'acqua tirati addosso e molto altro, è arrivata una batosta per Tina Cipollari. Una dama del parterre femminile del trono over, Angela, durante una discussione ha accusato l'opinionista di aver fatto lei per prima business a Uomini e Donne quando era tronista insieme al suo ex marito Kikò Nalli, conosciuto ...

Tina Cipollari compie gli anni : il gesto del fidanzato Vincenzo : Compleanno Tina Cipollari: il romantico messaggio di Vincenzo Oggi la popolare opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari fa gli anni. E i suoi tantissimi fan l’hanno già riempita di messaggi sui social per farle i migliori auguri per questo importante evento. E tra i tanti messaggi ce ne è stato uno in particolare, che ha già fatto molto discutere. Difatti poco fa il fidanzato di Tina Cipollari, Vincenzo, ha voluto farle un bellissima ...

Tina CIPOLLARI/ La dama Angela : 'hai fatto business con tuo marito Chicco Nalli' - IlSussidiario.net : Pesante accusa per TINA CIPOLLARI: la dama del trono over di Uomini e Donne, Angela, la accusa di aver fatto business sul matrimonio con Chicco Nalli.

Tina Cipollari e Angela litigano al Trono Over : interviene la De Filippi : Trono Over di Uomini e Donne: Tina contro Angela. L’intervento della De Filippi E’ appena finita una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E anche stavolta ad aver fatto molto discutere è stata l’opinionista Tina Cipollari, la quale ha accatto molto duramente la dama Angela. Il motivo? Quest’ultima, dopo essere stata accusata dai due opinionisti di aver partecipato al popolare dating show prodotto e condotto da ...

Uomini E Donne : il Trono Over - con la rissa tra Gemma Galgani e Tina Cipollari vola negli ascolti. Leggi cosa è accaduto : Uomini e Donne è diventato il regno del possibile televisivo. Il programma ideato da Maria De Filippi, che intrattiene gli italiani nel primo pomeriggio da più di dieci anni, non smette di regalare momenti... L'articolo Uomini E Donne: il Trono Over, con la rissa tra Gemma Galgani e Tina Cipollari vola negli ascolti. Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Tina Cipollari litiga con Gemma e dà un calcio a Gianni Sperti : L’opinionista Tina Cipollari nella puntata di lunedì 12 novembre, ha messo le mani addosso a Gemma Galgani. Tutto è nato da una discussione tra Gemma e Rocco, nella quale è intervenuta anche la Cipollari in difesa dell’uomo. Sembrava il solito lancio di accuse reciproche, quando la Cipollari –sentendo la Galgani che l’intimava a stare zitta è saltata dalla sedie per andarle contro. Per sedare gli animi, è intervenuto Gianni Sperti, che si è ...

