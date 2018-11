Pomeriggio 5 | Valerio Merola lancia una frecciatina a Silvestrin

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 16 ottobre : Valerio Merola in studio - e la cronaca? : Barbara d'Urso torna alla conduzione di Pomeriggio 5 per tanta cronaca ma anche lo speciale spazio dedicato al Grande Fratello Vip: in studio Valerio Merola. Ecco le novità(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:21:00 GMT)