Pattinaggio artistico | Inge Solar Memorial Alpen Trophy 2018 | Gabriele Frangipani trionfa

Pattinaggio artistico - Rostelecom Cup 2018 : Della Monica-Guarise sfidano le coppie di casa sognando la qualificazione per la Finale : Appuntamento con la storia. Appena una settimana dopo la meravigliosa terza posizione conquistata da Matteo Rizzo all’NHK Trophy, questo fine settimana la coppia di artistico Nicole Della Monica-Matteo Guarise, impegnata nella quinta tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019, La Rostelecom Cup, potrebbe staccare per la prima volta in carriera un biglietto per le Finali, in programma a Vancouver (Canada) dal 6 al 9 dicembre. Le ...

Pattinaggio artistico a rotelle - World Cup 2018 : buona la prima del precision con il sistema rollart. Tutti i risultati : L’imponente Adriatic Arena di Pesaro, impianto polivalente che ospita dai grandi concerti alla serie A di basket passando per le visionarie opere liriche del Rossini Opera Festival, ha accolto lo scorso fine settimana la prima edizione della World Cup, competizione internazionale di Pattinaggio artistico a rotelle riservata ai gruppi show, precision e quartetti. La gara è stata di particolare rilevanza per più motivi: in primis per la ...

Pattinaggio artistico - NHK Trophy 2018 : Matteo Rizzo - il gioiellino azzurro dei record che non smette mai di stupire : 14/10/2017: prima vittoria della storia italiana in una tappa Junior Grand Prix. 10 marzo 2018: primo podio italiano in campo maschile in un Campionato Mondiale Junior. 10 novembre 2018: primo podio italiano in campo maschile in una tappa Grand Prix della massima categoria. Il numero 10 accompagna i successi e i record più importanti di Matteo Rizzo, atleta azzurro che da un anno a questa parte registra un record dopo l’altro nella ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix Mosca 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La Megasport Arena di Mosca ospiterà questo fine settimana la Rostelecom Cup 2018, quinta tappa del circuito Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. La tappa sarà particolarmente interessante per i colori azzurri, rappresentati dalla coppia di artistico Nicole Della Monica-Matteo Guarise, a caccia della prima qualificazione della carriera alle Finali, in programma a Vancouver nel mese di dicembre. Ma non è tutto. Oltre alla presenza delle ...

Pattinaggio artistico - Prague Riedell Ice Cup 2018 : azzurrini super in Repubblica Ceca - Marina Piredda e Contarino-Pauletti sbancano Praga! : Si è concluso nel migliore dei modi il weekend della Nazionale italiana di Pattinaggio artistico. Dopo lo straordinario terzo posto di Matteo Rizzo all’NHK Trophy 2018, gli azzurrini junior Marina Piredda e Vivienne Contarino-Marco Pauletti hanno conquistato la prima posizione alla Rieddel Ice Cup di Praga. Sul ghiaccio della dell’Hvezda Prague 6 Marina Piredda si è imposta sulle avversarie pattinando due segmenti di gara di ...

Pattinaggio artistico - NHK Trophy 2018 : NELLA STORIA! Matteo Rizzo conquista il terzo posto - battuti Aliev e Zhou. Shoma Uno domina : Il ventenne dei record. Matteo Rizzo ha conquistato per la prima volta NELLA storia la terza posizione NELLA gara del singolo maschile alla quarantesima edizione dell’NHK Trophy 2018, quarta tappa del circuito Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. Lo straordinario talento azzurro ha guadagnato con grande merito la posizione sul gradino più basso del podio pattinando un ottimo programma in linea con le uscite stagionali precedenti. ...

Pattinaggio artistico - NHK Trophy 2018 : doppietta giapponese nel singolo femminile. Kihira stellare vince la tappa - Miyahara seconda : Si è appena concluso il bellissimo programma libero del singolo femminile al NHK Trophy 2018, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico quest’anno in scena presso il Prefectural Sport Center di Hiroshima (Giappone). In una gara molto elevata sotto il profilo tecnico, a spuntarla è stata l’atleta di casa Rika Kihira, autrice di una meravigliosa rimonta dal quinto posto. La pattinatrice classe 2002 ha ...

Pattinaggio artistico - NHK Trophy 2018 : Zabiiako ed Enbert trionfano - bis russo dopo Helsinki : Natalia Zabiiako e Alexander Enbert hanno vinto l’HHK Trophy 2018, quarta tappa del Grand Prix 2018 di Pattinaggio artistico in scena a Hiroshima (Giappone), imponendosi tra le coppie di artistico con un perentorio 214.14. I russi hanno così conquistato il secondo successo nel massimo circuito dopo quello ottenuto settimana scorsa a Helsinki e si sono qualificati alle finali, migliorando notevolmente anche il risultato ottenuto in ...

Pattinaggio artistico - NHK Trophy 2018 : Zagorski e Guerreiro comandano dopo la rhythm dance : Tiffani Zagorski e Jonathan Guerreiro hanno dominato la rhythm dance dell’NHK Trophy 2018, quarta tappa del Grand Prix di Pattinaggio artistico che si disputa a Hiroshima (Giappone). La coppia russa ha incantato nel suo mix di tango (Besame Mucho e Selection di Astor Piazzolla) riuscendo così a primeggiare con grande disinvoltura (75.49) e migliorando di due punti il proprio personale realizzato tre settimane fa a Skate America quando ...

Pattinaggio artistico - l’Italia ha un futuro anche oltre Carolina Kostner. Della Monica-Guarise e Guignard-Fabbri incantano - Rizzo e Grassl in rampa di lancio : La notizia dell’infortunio di Carolina Kostner, in prima battuta, ha lasciato nello sconforto fan e appassionati. Tuttavia nelle tappe di qualificazione del Grand Prix 2018-2019 disputate fino a questo momento, l’Italia del Pattinaggio artistico ha dimostrato di essere molto competitiva anche senza la presenza Della fuoriclasse altoatesina, mantenendo in alto i colori azzurri davanti a tutto il mondo. Nicole Della Monica e Matteo ...

Pattinaggio artistico - NHK Trophy 2018 : Shoma Uno conduce la gara - fantastica quarta posizione per Matteo Rizzo : La prima giornata del NHK Trophy 2018, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico quest’anno in scena presso il Prefectural Sport Center di Hiroshima (Giappone), si è chiusa con lo short program della categoria individuale maschile. In una gara contrassegnata da diverse imprecisioni, il pattinatore di casa Shoma Uno, per la prima volta in carriera sul ghiaccio dell’NHK Trophy, si è portato al comando ...

Pattinaggio artistico - NHK Trophy 2018 : spettacolo nello short femminile. Elizaveta Tuktamysheva in prima posizione - vicinissima Satoko Miyahara : L’impianto Prefectural Sport Center di Hiroshima (Giappone) sta ospitando questa settimana la quarantesima edizione del NHK Trophy, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. In una gara di alta caratura, ElizavetaTuktamysheva si è imposta dopo lo short program della categoria individuale femminile. L’atleta russa allenata da Alexei Mishin è stata autrice di un programma tecnicamente perfetto, ...

Pattinaggio artistico - NHK Trophy 2018 : Zabiiako ed Enbert al comando dopo il corto - Peng e Jin inseguono : Grande spettacolo nello short program delle coppie di artistico che ha aperto l’NHK Trophy 2018, quarta tappa del Grand Prix di Pattinaggio artistico che si svolge a Hiroshima (Giappone). Natalia Zabiiako e Alexander Enbert non hanno deluso le aspettative della vigilia e hanno totalizzato il nuovo personale di 73.48 (un punto meglio di quanto fatto due mesi fa al Lombardia Trophy) riuscendo subito a portarsi in testa alla classifica: i ...

Pattinaggio artistico - NHK Trophy 2018 : Shoma Uno e Zabiiako-Enbert per la finale - bella sfida nel singolo femminile. Giochi aperti in danza : Nonostante la pesante assenza degli attesissimi danzatori francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, costretti a rinunciare alla gara a causa di un lieve infortunio, la quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico, l’NHK Trophy in programma questo fine settimana a Hiroshima, prevede come sempre grande spettacolo e situazioni interessanti. Il pattinatore di casa Shoma Uno è chiamato a replicare il primo ...