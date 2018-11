Lady Gaga volontaria per la Croce Rossa dopo l’incendio

Lady Gaga - volontaria dopo l’incendio : pizze - caffé e una canzone speciale : In Alexander McQueenAlexander McQueenIn Alexander McQueenIn GivenchyIn Givenchy Haute CoutureI gioielli BulgariIn Armani PrivéArmani PrivéIn Armani PrivéGli orecchini ChopardIn Valentino Haute CoutureValentinoIn Valentino Haute CoutureGli orecchini Choparddopo averla vista in versione attrice nel film A Star Is Born, Lady Gaga stupisce ancora e veste i panni della volontaria. Stavolta, però, niente set o macchine da presa: la popstar americana ...

Lady Gaga : «Ally di A Star Is Born mi ha cambiato la vita» : Lady Gaga fatica a scrollarsi di dosso il personaggio di Ally. Ma rimanere attaccata alla cantante insicura ...

Lady Gaga e Bradley Cooper agli Oscar 2018 con un duetto a sorpresa in Shallow - pronti a stravincere su tutti : Sul successo di Lady Gaga e Bradley Cooper agli Oscar 2018 c'è poco da scommettere: il loro remake del classico hollywoodiano A Star Is Born è stato - ed è ancora - uno dei grandi titoli al botteghino di quest'ultimo anno e si prepara a fare incetta di statuette tra sceneggiatura, regia e soprattutto colonna sonora. Osannato dalla critica e amato dal pubblico, il film otterrà certamente delle nomination importanti e addirittura potrebbe ...

Katy Perry e Lady Gaga contro Donald Trump dopo gli incendi in California : “Egoista e senza cuore” : La gestione dell'amministrazione federale dell'emergenza incendi che ha messo in ginocchio la California ha portato all'ennesimo attacco di Lady Gaga contro Donald Trump. Fervente democratica, sostenitrice di Hillary Clinton alle scorse presidenziali, Lady Gaga ha già criticato aspramente il presidente repubblicano e le sue politiche in passato, arrivando perfino a manifestare con dei cartelli sotto la Trump Tower. Stavolta a spingerla ad ...

Miley Cyrus e Lady Gaga dopo l’incendio in California : i messaggi delle star e le case distrutte : Giorni drammatici per la California a causa degli incendi che stanno devastando la California settentrionale e meridionale. Al momento le vittime di questa disastrosa situazione sono più di 30, e sono invece 228 le persone disperse. In tanti hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni distrutte, anche personaggi noti. Sono infatti distrutte le case di Miley Cyrus e Gerard Butler, che hanno comunicato la notizia attraverso i social. La città ...

Incendio in California - è “il peggiore della sua storia” : decine di dispersi - Kim Kardashian e Lady Gaga tra gli evacuati [FOTO LIVE] : 1/142 AFP/LaPresse ...

Lady Gaga - il discorso della popstar alla cerimonia della SAG-AFTRA Foundation : 'Stiamo perdendo una generazione di giovani' : ... ha anche lavorato senza sosta attraverso la sua Born This Way Foundation credendo nei giovani, nella salute mentale e nel costruire un mondo più gentile e più coraggioso.

Lady Gaga come Whitney Houston e Mariah Carey - video del mash-up tra I’ll Never Love Again - I Will Always Love You e Without You : Da quando la colonna sonora di A Star Is Born è stata rilasciata insieme al film ed è arrivata ai vertici delle classifiche, i paragoni tra Lady Gaga e Whitney Houston per quella scena finale sulle note di I'll Never Love Again si sono sprecati. In tanti hanno paragonato il finale del remake di È nata una stella con l'esecuzione del brano più popolare della Houston nel film Bodyguard, I Will Always Love You, ma altri hanno paragonato Gaga ...

La cover di Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper interpretata da Lea Michele e Darren Criss di Glee (video) : Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper, leadtrack della colonna sonora del film A Star Is Born, ha conquistato anche Lea Michele e Darren Criss, ex co-star di Glee ora in tour insieme nei club degli Stati Uniti. La coppia di attori e cantanti, impegnata in un progetto live congiunto, ha deciso di inserire il brano iconico di A Star Is Born, cantato da Lady Gaga e Bradley Cooper nel film campione di incassi al botteghino, nel loro ...

Lady Gaga per i diritti dei trans contro le politiche di Donald Trump : 'Una leadership ignorante' : Questa definizione univoca del genere di una persona ' su base biologica chiara, fondata nella scienza, oggettiva e gestibile ' potrebbe essere il primo passo per annullare ufficialmente, dal punto ...

Lady Gaga per i diritti dei trans contro le politiche di Donald Trump : “Una leadership ignorante” : La battaglia di Lady Gaga per i diritti dei trans e in generale per quelli della comunità LGBTQ nel suo complesso prosegue senza sosta nell'era Trump. La popstar e attrice, in stato di grazia dopo il successo clamoroso al botteghino del film A Star is Born di cui è protagonista al fianco del regista Bradley Cooper, continua ad utilizzare la sua influenza mediatica per diffondere messaggi di apertura e solidarietà. Come già accaduto in ...

Recensione : “A Star Is Born” la rinascita di Lady Gaga parte dal cinema : “A Star Is Born”, remake dell’omonima pellicola del 1937 diretta da William A. Wellam, è il film che segna l’esordio alla regia di Bradley Cooper e il debutto cinematografico di una sorprendente Lady Gaga. Presentato fuori concorso all’ultimo Festival di Venezia, il film narra la storia d’amore tra la celebre rockStar Jackson Maine (Bradley Cooper) e la talentuosissima Ally (Lady Gaga). Jackson è un cantautore ribelle che si divide tra ...

Lady Gaga : il fidanzato le regala un anello da 400mila dollari.. matrimonio alle porte? : Lady Gaga, riceve dal fidanzato un anello da ben 400 mila dollari, non sarà una promessa di matrimonio? Nelle ultime settimane Lady Gaga è stata spesso al centro dei riflettori. Prima per l’uscita del bellissimo film A Star is born, che ha ottenuto un enorme successo conquistando pubblico e critica. Poi per la rivelazione choc ai microfoni di Edward Stern a cui ha confidato di essere stata violentata a 19 anni da un uomo che aveva 20 anni più di ...