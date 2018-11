In radio il nuovo singolo di Gianluca Corrao “Il traguardo”

Musica - Elisa regina delle radio per la terza settimana consecutiva. Fedez debutta in diciottesima posizione con il suo nuovo singolo : Per la terza settimana consecutiva, il brano più trasmesso dalle radio italiane è Se piovesse il tuo nome di Elisa, primo estratto dall’album Diari aperti. Un pezzo che sta ottenendo un buon successo anche nelle classifiche di vendite. Segue al secondo posto un altro italiano, Marco Mengoni con il nuovo singolo Voglio, in salita di tre posizioni, mentre chiude il podio Calvin Harris con il brano che vede la collaborazione di Sam Smith ...

In radio Il Traguardo - il nuovo singolo di Gianluca Corrao : Dopo l’album “Parte di me”, uscito nel 2017, è nelle radio italiane “Il Traguardo”, il singolo, già disponibile nei principali

Firenze. Nuovo programma radiofonico per il Consiglio Comunale : Fino al 9 novembre un bando destinato alle emittenti. La trasmissione non sostituirà la diretta che continuerà sul canale You

Musica - è di Elisa il brano più trasmesso dalle radio italiane nel giorno della pubblicazione del suo nuovo album : C’è una nuova numero 1 nella classifica settimanale dei brani più trasmessi dalle radio ed è Se piovesse il tuo nome, nuovo singolo di Elisa tratto dall’album uscito in tutti i negozi di dischi e in tutti gli stores digitali proprio oggi intitolato Diari aperti. Elisa spodesta alla numero 1 i Thegiornalisti, freschi di inizio tour, con New York, che devono accontentarsi della seconda piazza, mentre al numero 3 troviamo quello che è ancora una ...

Barberini : "nuovo acceleratore lineare per radioterapia oncologica dell'ospedale di Perugia - investiti 2 - 7 milioni di euro" : UMWEB, " Perugia - "Con investimento di 2,7 milioni di euro, l'Azienda ospedaliera di Perugia verrà presto dotata di un nuovo e più moderno acceleratore lineare per il trattamento radioterapico di ...

Arriva dal Giappone la Tac per la radioterapia del nuovo ospedale a Verduno : La Fondazione nuovo ospedale Alba Bra ha compiuto, grazie all'aiuto e al sostegno di tutto il territorio, un altro importante passo verso la realizzazione della Radioterapia presso il nuovo ospedale a ...

Maria Lampignani in radio dal 15 Ottobre con il nuovo singolo “Basterebbe” : ALL MUSIC NEWS Maria Lampignani in radio dal 15 Ottobre con il nuovo singolo “Basterebbe” In radio dal 15 Ottobre “Basterebbe”, il nuovo singolo di Maria Lampignani, un brano scritto da Luca Sala, dal testo molto profondo, reale, necessario per ogni singolo momento della vita di ognuno. “È davvero spettacolare quanto un piccolo gesto o un semplice silenzio possa cambiare le cose” dice Maria parlando di –Basterebbe-. È davvero una canzone sulla ...

“Basta uno sguardo” - il nuovo singolo di Fabrizio Sanna in radio dal 12 Ottobre : ALL MUSIC NEWS “Basta uno sguardo”, il nuovo singolo di Fabrizio Sanna in radio dal 12 Ottobre Da Venerdì 12 Ottobre nelle radio italiane “Basta uno sguardo”, il singolo che segna il ritorno del cantante sassarese Fabrizio Sanna, singolo scritto da Gabriele Oggiano, Fabio Vaccaro e Andrea Amati (autore Warner per Francesco Renga, Nek, Emma, Annalisa, Alessandra Amoroso, Marco Carta) che anticipa l’ Ep in uscita a ...

La storia di Supereroe moderno nel nuovo album di Emis Killa con Fuoco e Benzina già in radio (audio) : Il nuovo album di Emis Killa ci introduce nella vita di un eroe moderno, di quelli che non sembra vincono ma che imparano a cadere e rialzarsi. La sua ultima prova di studio è disponibile dal 12 ottobre, nel giorno in cui il singolo Fuoco e Benzina ha raggiunto le radio dopo il successo di Rollercoaster, in rotazione radiofonica per tutta l'estate. Il Supereroe raccontato da Emis Killa compare sulla copertina della versione fisica del disco ...

“Ancora Qui” - nuovo album e tour per Michele Cristoforetti - in radio dal 12 Ottobre con il singolo “Libera” : ALL MUSIC NEWS “Ancora Qui”, nuovo album e tour per Michele Cristoforetti , in radio dal 12 Ottobre con il singolo “Libera” A due anni dalla sua ultima pubblicazione “Muoviti”, il cantautore trentino Michele Cristoforetti ritorna in scena con un nuovo album intitolato “Ancora Qui”, carico di forti emozioni e di sorprese. Alternandosi tra l’attività di sviluppo motori presso un reparto corse Ferrari e la sua musica, ...

Shard & Francy in radio con il nuovo singolo “Lupo solitario” : ALL MUSIC NEWS Shard & Francy in radio con il nuovo singolo “Lupo solitario” Shard & Francy presentano il nuovo singolo “Lupo solitario”, un brano melodico con atmosfere romantiche, nasce in un momento nel quale l’Autore chiuso nella sua grotta a curarsi ferite di cuore pensava ed immaginava la sua altra metà che avrebbe trovato nel suo futuro…pensando e disegnando quell’Anima ancora sconosciuta ne provò nostalgia. Cast di pregio anche ...

Undici tracce per “Poplife” - primo album ufficiale di Natale Plebani. Il nuovo singolo - “Settembre” - in promozione radiofonica a partire dal 24 Settembre : ALL MUSIC NEWS Undici tracce per “Poplife”, primo album ufficiale di Natale Plebani. Il nuovo singolo, “Settembre”, in promozione radiofonica a partire dal 24 Settembre Settembre è uno dei mesi maggiormente rappresentati nei testi e nei titoli di canzoni italiane. Titoli con il nome di questo mese, semplicemente, sono presenti nel repertorio di Luca Carboni, Peppino Gagliardi, Alberto Fortis, Ivano Fossati, Cristina ...

Avellino - nasce nuovo polo per la radioterapia : Avellino, 8 ott., AdnKronos Salute, - nasce alla casa di cura Villa Maria di Mirabella Eclano un nuovo polo per la Radioterapia avanzata, sviluppato e pensato sul modello di Upmc San Pietro ...