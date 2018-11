Il calcio italiano si gioca la partita dell' innovazione | premiato dall' Uefa per l' Ai

Gestione San Siro - Gravina : “Accordo Inter-Milan? Infrastrutture cruciali per sviluppo calcio italiano” : L’accordo tra Milan e Inter per la Gestione dello stadio San Siro è importante. Ne è convinto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, che a margine del terzo “Forum Sport & Business” organizzato da Il Sole 24 Ore, ha detto: “Credo che ogni forma di collaborazione sia il modo migliore per poter crescere in questo settore. Oggi siamo tutti impegnati in questa rivoluzione e l’aspetto delle Infrastrutture ...

Allegri è il Salieri del calcio italiano : Costante subordinazione Esistono uomini di talento e uomini che ne sono privi, ma più numerose ancora sono le diverse sfumature di umanità tra queste due classi di persone. Una di esse fu magistralmente rappresentata dall’Antonio Salieri interpretato da Murray Abraham nel celebre film Amadeus: l’insieme degli uomini privi di reale talento ma dotati della necessaria profondità di intelligenza per riconoscere talento nel prossimo. Il regista ceco ...

calcio italiano - investire qui conviene : il pallone come un franchising. L'analisi di Pierfilippo Capello e Andrea Bozza : Il Calcio in "franchising" Sulla scia della Red Bull, ecco un altro aspetto estremamente interessante del nuovo mondo del pallone dove oggi viviamo, quello in cui gli investitori non si limitano ...

L’alieno Ancelotti nel calcio italiano che ha sempre ignorato insulti e razzismo : La campagna mediatica Carlo Ancelotti è un ciclone nel calcio italiano. Torna in Italia dopo dieci anni. Dieci anni in cui tutti, diciamo tutti, si sono girati dall’altra parte per far finta di non vedere né soprattutto ascoltare. L’elenco è lungo. Dovremmo fare un pro-memoria per Carlo Ancelotti. Noi del Napolista pubblicammo anche un libro: “L’anno in cui il calcio italiano si è arreso agli ultrà”. Per sua fortuna, ...

calciomercato - Manchester City e Psg su un giovane talento italiano : Il calcio italiano sembra essere sulla strada della rinascita e a confermarlo, oltre i risultati ottenuti dai club di Serie A nelle competizioni europee, ci si sta mettendo anche il Calciomercato. Infatti, i club più importanti d’Europa stanno mettendo sott’occhio alcuni giovani talenti del nostro paese. Uno di questi è Sandro Tonali che, dopo aver ricevuto notizia della convocazione in Nazionale da parte di Roberto Mancini, ha ...

Pregi e difetti del calcio italiano - dalla tattica alla maleducazione : l’analisi di Ancelotti : Carlo Ancelotti tra tattica e maleducazione: le parole del tecnico del Napoli nel dibattito tra gli allenatori all’Auditorium di Coverciano in occasione della Panchina d’Oro “In Italia, a livello di cultura siamo indietro, pensiamo ancora che una partita di calcio sia una battaglia, invece è un evento e la maleducazione non deve più entrare. E’ difficile se non impossibile essere insultati in Inghilterra, mentre in ...

calcio italiano : in morte della Serie C : La decima giornata d’andata della Serie C è passata alla storia per essere stata la prima giornata del torneo 2018/2019 ad essere giocata da tutte le squadre iscritte ai tre gironi che compongono il campionato suddetto.Già, perché per arrivare ad avere un tabellino completo si è dovuto aspettare il 4 novembre. Singolare vero? Eppure è questa la realtà della terza Serie italiana e quindi, mentre squadre che giocano in campionati regionali o ...

Muore a 19 anni Verena Erlacher - promessa del calcio femminile italiano : Verena Erlacher, promessa del calcio femminile italiano, è morta a 19 anni. Centrocampista con il fiuto per il gol, era nata a Lagundo, in provincia di Bolzano. Al momento giocava nella terza serie con l'Unterland Damen, una squadra di Cortina, e nel Maia Alta. In passato aveva giocato sia in serie A con il CF Alto Adige che con le nazionali giovanili under 16 e under 17 ma la maggior parte della sua carriera si è ...

L’Uomo del Giorno : Gigi Riva - nel 2011 entra a far parte della Hall of Fame del calcio italiano : Gigi Riva è nato a Leggiuno, il 7 novembre 1944, è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, campione d’Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970 con la nazionale italiana, di cui detiene il record di marcature con 35 gol. Considerato uno dei più forti giocatori italiani di ogni epoca, occupa la 74ª posizione nella speciale classifica dei migliori calciatori del XX secolo stilata dalla rivista ...

I 60 anni di Coverciano - "strategico per il calcio italiano" : Firenze, 6 novembre 2018 - Il Centro tecnico federale di Coverciano compie sessant'anni . La "casa" delle Nazionali azzurre e del Museo del calcio ha celebrato il compleanno nel rinnovato auditorium ...

Figc - Gravina : “Stiamo lavorando per il calcio italiano - ci sono già risultati positivi” : Nel giorno dell’elezione del suo successore a capo della Serie C, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha tracciato un bilancio del calcio italiano, che vorrebbe contribuire a cambiare: “Abbiamo detto sin dal primo momento di voler valorizzare la capacità propositiva all’interno di una lega che doveva allontanare sin da subito che nulla può cambiare, i famosi filosofi dell’ovvio. La Lega Pro è diventata una lega di ...

Figc - Gravina : “Siamo al lavoro per il bene del calcio italiano” : Eletto da poco alla presidenza della Figc, Gabriele Gravina è tornato a parlare dopo la sua elezione. Il neo presidente ha esposto il suo programma con il quale intende riportare ai vertici il calcio italiano: “Abbiamo detto sin dal primo momento di voler valorizzare la capacità propositiva all’interno di una lega che doveva allontanare sin […] L'articolo Figc, Gravina: “Siamo al lavoro per il bene del calcio italiano” proviene ...