Ellie Goulding e Diplo | fuori ora il video ufficiale del nuovo singolo “Close to Me”

Scotty T ha rivelato di aver baciato Ellie Goulding : Rubacuori The post Scotty T ha rivelato di aver baciato Ellie Goulding appeared first on News Mtv Italia.

Close To Me - il nuovo singolo di Ellie Goulding con Diplo e Swae Lee : Ideatore anche dei Major Lazer, Diplo è un artista che ha collaborato con le superstar di tutto il mondo, con oltre 15 milioni di brani venduti e miliardi di visualizzazioni video a livello globale. ...

Ellie Goulding è tornata! È uscito il nuovo singolo “Close to Me” ft. Diplo e Swae Lee : Eccolo qui The post Ellie Goulding è tornata! È uscito il nuovo singolo “Close to Me” ft. Diplo e Swae Lee appeared first on News Mtv Italia.