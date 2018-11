Brexit targata Bruxelles | May convince il governo a fatica | ma l' accordo tecnico non

huffingtonpost

(Di mercoledì 14 novembre 2018) La aspettavano per l'ora del tè. Si è presentata all'ora di cena. Theresa May si sforza di sorridere quando esce da Downing Street 10 per una breve dichiarazione alla stampa, dopo oltre 4 ore di riunione disull'raggiunto consulla. "Non è stato facile", ammette, mentre in sottofondo si sentono le proteste deieers. Lei sorride e annuncia che alla fine, tra mille difficoltà, dopo una "discussione lunga e appassionata", ille ha dato l'ok: ora l'raggiunto seguirà ora il suo iter di riunioni europee, ma soprattutto affronterà la prova di Westminster ai primi di dicembre. Ed è lì che tutti gli sforzi di oggi potrebbero svanire: al momento, visti gli strascichi di rabbia che questosemina nella sua maggioranza, il primo ministro non ha i numeri per ottenere l'ok del ...