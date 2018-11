: Brexit, Germania: sollievo per accordo - TelevideoRai101 : Brexit, Germania: sollievo per accordo - ACKant : Calcisticamente questo accordo sulla Brexit è Germania Brasile 7 a 1 del 2014. L'Unione Europea ha ottenuto tutto q… - MZorzy : RT @PulciniRemo: La Gran Bretagna vola con la Brexit, gli Us volano con le Imprese e Italia è schiacciata da Francia è Germania. Italia Fuo… -

Soddisfazione per la bozza tecnica disullatra il Regno Unito e l'Ue è stata espressa dalla. "Questo è un grande", ha commentato il ministro delle Finanze tedesco Heiko Mass in una nota. "L'uscita della Gran Bretagagna dall'Ue è e rimane una decisione che non condividiamo, tuttavia vogliamo continuare ad avere un rapporto il più stretto possibile con i nostri amici britannici", ha detto Mass.(Di mercoledì 14 novembre 2018)