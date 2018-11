Wall Street | rimbalzo riuscito

Wall Street tenta il rimbalzo : L'equity statunitense tenta il rimbalzo dopo la sessione nera della vigilia . Driver al rialzo il ripiegamento del dollaro e alcuni segnali positivi dal fronte commerciale . Secondo voci di stampa i ...

I futures USA preannunciano un avvio positivo per Wall Street : Tornano gli acquisti sull'equity statunitense , come evidenziato dall' andamento positivo dei futures sui principali indici a stelle e strisce. Wall Street potrebbe dunque tentare il rimbalzo dopo la ...

I timori sulle vendite di iPhone frenano le borse globali - da Wall Street all'Asia : Effetto catena sulle borse globali: Wall Street affonda sotto il peso dei tecnologici dopo la forte frenata di Apple sui timori di una domanda più debole del previsto per gli iPhone suggerita dagli ...

Tokyo apre in forte calo dopo Wall Street : Nikkei -2 - 39% : Milano, 13 nov., askanews, - La Borsa di Tokyo ha aperto le contrattazioni di martedì 13 novembre in forte ribasso, sulla scia di Wall Street, frenata pesantemente dalle preoccupazioni sulla domanda ...

Tecnologici affondano Wall Street : 22.55 Wall Street affonda sotto il peso dei Tecnologici. Crolla Apple (-5,04%) che appesantisce tutto l'hi-tech e spinge i listini americani in profondo rosso, con il Dow Jones in calo del 2,29%. Lo S&P 500 perde l'1,97% mentre il Nasdaq arretra del 2,78%. A contribuire al crollo anche Goldman Sachs:la banca archivia la seduta in calo del 7,75% con lo scandalo del fondo malese 1MDB e le indiscrezioni sul possibile incontro fra l'ex ...

Hillary Clinton - l'annuncio del suo guru sul Wall Street Journal : 'Correrà ancora per la Casa Bianca' : Non e' stato un annuncio formale, ma di sicuro ha voluto essere un avvertimento alla classe politica del partito. La fine della battaglia delle elezioni di medio termine segna tradizionalmente l'...

Wall Street in rosso : forti cali per Apple - Amazon e Netflix. Dollaro al top da 18 mesi. Borse giù - spread sopra 300 : I timori su un rallentamento della domanda mondiale e la brusca frenata di Wall Street hanno trascinato al ribasso tutte le piazze finanziarie europee. Al centro delle vendite i tecnologici. Petrolio in aumento con le decisione dell'Arabia Saudita di tagliare la produzione, mentre l'euro scende ai minimi da giugno 2017. Sul Ftse Mib svettano Telecom e Unipol, male St e Pirelli...

Alibaba fa il pieno di ordini nel "Singles Day" ma Wall Street la snobba : Il boom di ordini nel "Singles Day " da parte di Alibaba non sembra aver scaldato Wall Street: il titolo del colosso cinese delle vendite online sta infatti perdendo quasi due punti percentuali al ...

Prevalgono le vendite a Wall Street : Partenza debole per Wall Street in quella che si preannuncia una sessione con volumi di scambio più sottili della media. Oggi il mercato obbligazionario resterà chiuso per il Veteran's Day, inoltre ...