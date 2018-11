: «In qualità di capogruppo ho segnalato ai probiviri il comportamento tenuto in Aula dai senatori Gregorio De Falco,… - davidallegranti : «In qualità di capogruppo ho segnalato ai probiviri il comportamento tenuto in Aula dai senatori Gregorio De Falco,… - TelevideoRai101 : Patuanelli: De Falco e Nugnes traditori - andydemar : Patuanelli: 'Quello che è successo in commissione LP non riguarda né il governo né la maggioranza, che è e resta so… -

"Quello che è successo in commissione lavori pubblici non riguarda né il governo né la maggioranza, che è e resta solida, riguarda solo due persone che hanno tradito l'impegno con i cittadini: Gregorio Dee Paola". Così il capogruppo dei Cinque Stelle al Senato,, sul voto in dissenso espresso dai due esponenti M5S che ha mandato sotto la maggioranza su un emendamento al decreto Genova retivo alle norme sul condono a Ischia. "Correggeremo questa spiacevole stortutura", ha affermato.(Di martedì 13 novembre 2018)