Le assegnazioni di Lodo Guenzi e le prove degli Under Uomini e delle Over nel daily di X

(Di martedì 13 novembre 2018) Iniziano leper il quarto Live Show, e Mara Maionchi incontra i suoiAnastasio e Leo Gassman per provare i brani che ha loro assegnato.Leo Gassman dovrà cimentarsi per la prima volta ad X Factor con un pezzo in italiano, mentre Anastasio non dovrà solamente riscrivere il brano che gli è stato assegnato, ma dovrà anche cantarne una parte.Mara Maionchi, giudice di categoria, consiglia a Leo di concentrarsi di più sull’interpretazione.Neldi X Factor del 13 novembre Ancheincontra i suoi gruppi per lesettimanali.I Seveso Casino Palace, che giovedì 8 novembre hanno rischiato l’eliminazione andando al tilt con Emanuele Bertelli, dovranno riarrangiare e interpretare un brano rock, “Standing in the way od control" dei Gossip.I BowLand, invece, dopo il brano in italiano della scorsa settimana, dovranno prepararsi sul brano “Drop the ...